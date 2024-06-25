3 gün 3 gece düğün yaptılar! Edirneli Gülşah gönlünü İspanyol Daniel'e kaptırdı, dünyanın dört bir yanından geldiler

Edirneli Gülşah, aradığı aşkı binlerce kilometre ötede İspanyol Daniel'de buldu. Çiftin düğünleri masallardaki gibi 3 gün sürdü. Bulgaristan, Rusya, İtalya, Hollanda, Belçika, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Küba'dan gelen misafirler, Türk örf ve adetleriyle Türk düğünlerine şahit olurdu.

3 gün 3 gece düğün yaptılar! Edirneli Gülşah gönlünü İspanyol Daniel'e kaptırdı, dünyanın dört bir yanından geldiler - 1

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Değirmenci köyü sakinlerinden Erhan Erol ve Gülten Erol'un kızları Gülşah Erol, kalbini İspanya'da yaşayan Patricia Ruiz Martinez ve Miguel Arguimbaua Latorre'nin oğulları Daniel'e kaptırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

3 gün 3 gece düğün yaptılar! Edirneli Gülşah gönlünü İspanyol Daniel'e kaptırdı, dünyanın dört bir yanından geldiler - 2

Uzunköprü'de 3 gün süren bir düğünle dünyaevine giren çiftin düğününe dünyanın dört bir yanından misafirler katıldı.

3 gün 3 gece düğün yaptılar! Edirneli Gülşah gönlünü İspanyol Daniel'e kaptırdı, dünyanın dört bir yanından geldiler - 3

Bulgaristan, Rusya, İtalya, Hollanda, Belçika, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Küba'dan gelen misafirler, Türk örf ve adetleriyle Türk düğünlerine şahit olurdu.

3 gün 3 gece düğün yaptılar! Edirneli Gülşah gönlünü İspanyol Daniel'e kaptırdı, dünyanın dört bir yanından geldiler - 4

Yurt dışından gelen misafirler Trakya yöresinin yemeklerini, tatlılarını, danslarını ve birçok geleneğini ilgiyle izlerken kız isteme merasimi, kına gecesi gibi Türk düğünlerine özgü törenleri de görme imkanı buldular.

3 gün 3 gece düğün yaptılar! Edirneli Gülşah gönlünü İspanyol Daniel'e kaptırdı, dünyanın dört bir yanından geldiler - 5

Uzunköprü'deki düğüne katılmak için 9 farklı ülkeden gelen misafirler çiftlere mutluluklar dilerken Gülşah ve Daniel çiftinin Uluslararası bir firmada çalıştıkları ve bu sayede tanıştıkları öğrenildi.

3 gün 3 gece düğün yaptılar! Edirneli Gülşah gönlünü İspanyol Daniel'e kaptırdı, dünyanın dört bir yanından geldiler - 6

Çiftin düğünlerine yurt dışından gelen misafirlerin yanı sıra aile büyükleri ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin katıldı.

3 gün 3 gece düğün yaptılar! Edirneli Gülşah gönlünü İspanyol Daniel'e kaptırdı, dünyanın dört bir yanından geldiler - 7
3 gün 3 gece düğün yaptılar! Edirneli Gülşah gönlünü İspanyol Daniel'e kaptırdı, dünyanın dört bir yanından geldiler - 8
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