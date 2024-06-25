3 gün 3 gece düğün yaptılar! Edirneli Gülşah gönlünü İspanyol Daniel'e kaptırdı, dünyanın dört bir yanından geldiler
Edirneli Gülşah, aradığı aşkı binlerce kilometre ötede İspanyol Daniel'de buldu. Çiftin düğünleri masallardaki gibi 3 gün sürdü. Bulgaristan, Rusya, İtalya, Hollanda, Belçika, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Küba'dan gelen misafirler, Türk örf ve adetleriyle Türk düğünlerine şahit olurdu.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Değirmenci köyü sakinlerinden Erhan Erol ve Gülten Erol'un kızları Gülşah Erol, kalbini İspanya'da yaşayan Patricia Ruiz Martinez ve Miguel Arguimbaua Latorre'nin oğulları Daniel'e kaptırdı.