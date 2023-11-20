3 gün süren yağmurun ardından İstanbul barajlarında son durum | Doluluk oranı hala düşük seviyede

İstanbul’da 3 gün süren yağmur, kurak geçen günlerin ardından alarm veren barajlara yaradı. Geçen hafta yüzde 16 seviyelerine kadar inen barajlardaki doluluk oranı, son yağmurların ardından yüzde 22,63’e ulaştı. Ancak bu oran hala son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor.

3 gün süren yağmurun ardından İstanbul barajlarında son durum | Doluluk oranı hala düşük seviyede - 1

Kurak geçen yaz ayları ve sohbaharda beklenen yağışların gelmemesi, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını son yılların en düşük seviyesine indirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

3 gün süren yağmurun ardından İstanbul barajlarında son durum | Doluluk oranı hala düşük seviyede - 2

Kente su sağlayan barajlar, yüzde 16’lara kadar gerileyen seviyelerden son yağışlarla birlikte yüzde 22,63 doluluk oranına ulaştı.

3 gün süren yağmurun ardından İstanbul barajlarında son durum | Doluluk oranı hala düşük seviyede - 3

Yağışlarla birlikte Ömerli yüzde 44,75, Elmalı yüzde 43, Darlık yüzde 36, Alibey yüzde 23,85 ve Istrancalar yüzde 21 seviyelerinde doluluğa erişti.

3 gün süren yağmurun ardından İstanbul barajlarında son durum | Doluluk oranı hala düşük seviyede - 4

3 gün süren yağmur en fazla katkıyı Elmalı barajına yaptı. Elmalı'da ayın 18’inde 20.67 olan doluluk bugün 43.25’e ulaştı.

3 gün süren yağmurun ardından İstanbul barajlarında son durum | Doluluk oranı hala düşük seviyede - 5

DOLULUK ORANI HALA DÜŞÜK

Ancak barajlardaki doluluk oranı hala son 10 yılın en düşük seviyesinde.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, geçen yıl aynı dönemde yüzde 35,26 seviyesindeydi.
3 gün süren yağmurun ardından İstanbul barajlarında son durum | Doluluk oranı hala düşük seviyede - 6

Kentteki barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli: 44,75
Elmalı: 43
Darlık: 36
Alibey: 23,85
Istrancalar: 21

3 gün süren yağmurun ardından İstanbul barajlarında son durum | Doluluk oranı hala düşük seviyede - 7

Terkos: 11
Büyükçekmece: 7
Sazlıdere: 7
Kazandere: 5,87
Papuçdere: 2,85

DAHA FAZLA GÖSTER