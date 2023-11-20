3 gün süren yağmurun ardından İstanbul barajlarında son durum | Doluluk oranı hala düşük seviyede
İstanbul’da 3 gün süren yağmur, kurak geçen günlerin ardından alarm veren barajlara yaradı. Geçen hafta yüzde 16 seviyelerine kadar inen barajlardaki doluluk oranı, son yağmurların ardından yüzde 22,63’e ulaştı. Ancak bu oran hala son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor.
Kurak geçen yaz ayları ve sohbaharda beklenen yağışların gelmemesi, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını son yılların en düşük seviyesine indirdi.