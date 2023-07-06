3 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Alman Marlene bulundu
Ankara'da, 3 gün önce evinden çıktıktan sonra kaybolan Almanya Kalkınma Bankası Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Kirk Mildner'in ikizlerinden Marlene Mildner bulundu. Mamak'ta bir evde bulunan Mildner, anne ve babasına teslim edildi. Mildner'in bulunduğu evde oturan kişi, gözaltına alındı.
Ailesiyle 3 yıldır Ankara'da yaşayan, Almanya Kalkınma Bankası Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Kirk Mildner'in ikizlerinden Marlene Mildner, 3 Temmuz'da, akşam saatlerinde, Çankaya ilçesindeki evlerinde yatmak için odasına gitti. Mildner, 4. katın balkonundan, çarşafları birleştirerek, aşağıya indi.