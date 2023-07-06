3 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Alman Marlene bulundu

Ankara'da, 3 gün önce evinden çıktıktan sonra kaybolan Almanya Kalkınma Bankası Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Kirk Mildner'in ikizlerinden Marlene Mildner bulundu. Mamak'ta bir evde bulunan Mildner, anne ve babasına teslim edildi. Mildner'in bulunduğu evde oturan kişi, gözaltına alındı.

3 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Alman Marlene bulundu - 1

Ailesiyle 3 yıldır Ankara'da yaşayan, Almanya Kalkınma Bankası Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Kirk Mildner'in ikizlerinden Marlene Mildner, 3 Temmuz'da, akşam saatlerinde, Çankaya ilçesindeki evlerinde yatmak için odasına gitti. Mildner, 4. katın balkonundan, çarşafları birleştirerek, aşağıya indi.

TÜRKİYE HABERLERİ

3 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Alman Marlene bulundu - 2

Evin olduğu sokakta yürürken güvenlik kamerasında görülen Mildner'den haber alınamadı. Cep telefonunu odasında bırakan Marlene Mildner'in evden ayrıldığını ise saat 23.00 sıralarında fark eden aile, çevrede arama yaptı.

3 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Alman Marlene bulundu - 3

Kızlarını bulamayan aile, Almanya Büyükelçiliği'ne ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Alman Okulu'nda 6'ncı sınıf öğrencisi olan Marlene Mildner'in bulunması için çalışma başlattı ancak aradan geçen sürede izine rastlanmadı.

3 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Alman Marlene bulundu - 4

"KAYIP" HABERLERİNDEN SONRA BULUNDU

Marlene Mildner, kaybolduğuna ilişkin basında yer alan haberin ardından polise yapılan ihbar sonucu bulundu. Mamak ilçesi Nato Yolu Caddesi'nde bir evde bulunan Mildner, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Mildner, burada anne ve babasına teslim edildi. Mildner'in bulunduğu evde oturan kişi, gözaltına alındı.

3 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Alman Marlene bulundu - 5

Kirk ve Ganna Mildner çifti, kızlarının bulunması üzerine büyük sevinç yaşadı. Kirk Mildner, "Eşim ile ben çok mutluyuz, kızımız bulundu. Sizin ile birlikle Türk kamuoyuna seslenmiştik, 'Bize yardımcı olsunlar' diye. Gelen ihbar ile kızımız bulundu. Hem Türk polisine hem de Türk halkına çok teşekkür ediyoruz, bizi desteklediler. Bize sadece, oturduğumuz yere yakın olmayan bir semtte bulunduğunu söylediler" dedi.

3 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Alman Marlene bulundu - 6

ANNE: ÇOK MUTLUYUZ

Anne Ganna Mildner de "Çok mutluyuz. Kızım ile çok fazla vakit geçirmeyi planlıyorum, onu çok özledim. Bir an önce onu kucaklamak istiyorum. Sizler bize çok yardımcı oldunuz" diye konuştu.

3 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Alman Marlene bulundu - 7

"GECE GÜNDÜZ ARIYORUZ" DEMİŞLERDİ

Kirk Mildner, kızının hayatından endişe ettiklerini söyleyerek, büyükelçilik ve Türk makamlarından yardım istemişti. Kirk Mildner, kızının en son pazartesi günü, evden çıktıktan sonra saat 23.15’te Seymenler Parkı civarında görüldüğünü söyleyerek, "Biz evdeyken 4'üncü kattan aşağı inerek çıktı. Balkondan çıkmış. Biz kendisinden haber alamayınca, aynı akşam Almanya Büyükelçiliği ve Türk polisi ile iletişime geçtik. Hemen ilgilendiler, bulmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Biz de gece gündüz Ankara'da onun gidebileceği yerleri arıyoruz." diye konuşmuştu.

3 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Alman Marlene bulundu - 8

"TAHMİNİMİZ BİRİSİ KIZIMIZI YANINDA TUTUYOR"

Mildner, "Şu an bildiği, gittiği her yere baktık. Bütün arkadaşlarımızı, tanıdığımız herkesi aradık, onların yanında kesinlikle değil. Açık bir alanda olduğunu düşünmüyoruz. Bizim tahminimiz, birisi kızımızı yanında tutuyor. Şu ana kadar bize arkadaşlarıyla irtibata geçtiğine dair bilgi gelmedi. Telefonunu da evde bırakmış. Güvenlik kamera görüntülerinde de kızımız görülüyor. Evden ayrıldığı, park tarafından Tunalı Hilmi Caddesi'ne doğru yürüdüğü görülüyor. Psikolojik olarak da zor durumda olduğunu düşünüyoruz. İçinde bulunduğu durumu değerlendiremiyor, tehlike altında olduğunu düşünmediğini düşünüyorum." demişti.

3 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Alman Marlene bulundu - 9

"TÜRK POLİSİNİN KIZIMIZI BULACAĞINA EMİNİZ"

Baba Mildner, kızının daha önce de birkaç kez kaybolduğunu ancak kısa sürede bulunduğunu söyleyip, yardım çağrısında bulunarak, "Eşim ve ben Türk makamlarına ve polisine sonsuz güveniyoruz, kızımızı bulacaklarına eminiz. Türk kamuoyuna seslenmek istiyorum; bütün Türklerden kızımı bulmak için bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bize sağlayacağınız her tür bilgi ve bulgu, kızımızın hayatını kurtarmak için yardımcı olacaktır. Her tür bilgiyi lütfen Türk polisi ve Büyükelçiliğe iletin. Kızım 13 yaşında sarışın, yeşil gözlü, 1.54 boyunda ama yaşından biraz büyük gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.

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