3 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Alman Marlene bulundu

Kirk ve Ganna Mildner çifti, kızlarının bulunması üzerine büyük sevinç yaşadı. Kirk Mildner, "Eşim ile ben çok mutluyuz, kızımız bulundu. Sizin ile birlikle Türk kamuoyuna seslenmiştik, 'Bize yardımcı olsunlar' diye. Gelen ihbar ile kızımız bulundu. Hem Türk polisine hem de Türk halkına çok teşekkür ediyoruz, bizi desteklediler. Bize sadece, oturduğumuz yere yakın olmayan bir semtte bulunduğunu söylediler" dedi.