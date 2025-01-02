3 gündür kayıptı! Yaşlı adam donmak üzereyken bulundu

Adıgüzel'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH'ya bağlı arama kurtarma ekipleri ile komando taburu ve jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.



Kayı köyü yakınlarındaki Baraman Karasu mevkisinde, ormanlık alanda çamura saplanmış halde otomobili bulunan Adıgüzel'in, bilincinin kapalı olduğu tespit edildi.