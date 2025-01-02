3 gündür kayıptı! Yaşlı adam donmak üzereyken bulundu
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 gün önce mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel, donmak üzereyken bulundu. Adıgüzel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Tavşanlı'da ikamet eden ve otomobiliyle 3 gün önce mantar toplamak için Çukurköy mevkisindeki ormanlık alana giden Hayrettin Adıgüzel'in akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.