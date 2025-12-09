3 günlük yağmur İstanbul barajlarına yüzde 1 bile yaramadı

09.12.2025 16:00

NTV - Haber Merkezi

Son birkaç gündür İstanbul'da etkili olan yağışlı hava, barajların dolmasına yeterli olmadı. Barajlarda son 10 yılın en düşük aralık ayı seviyesi görülüyor.

Yeterli yağış alamayan İstanbul'da barajlar alarm veriyor.

 

Kentte son 3 gündür aralıklarla süren yağmur, baraj seviyesini arttırmaya yetmedi.

Kimi yerlerde metrekareye 50 kilogram yağış düştü ancak bu baraj doluluk oranına yüzde 1 bile yansımadı. Doluluk oranı bir haftadır yüzde 17 olarak kaldı. Bu oran son 10 yılın en düşük aralık seviyesi olarak tarihe geçti.

İSKİ verilerine göre, Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı geçen yıl aynı tarihlerde yüzde 35 iken bu yıl yüzde 16'ya, Terkos Barajı ise yüzde 33'ten yüzde 20'ye kadar geriledi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, barajlardaki doluluk oranının etkilenmesi için yağmurların bir hafta boyunca devam etmesi gerektiğini dile getirdi. 

"Her gün 10-30 kilogram arasında yağış düşse o zaman barajların doluluk oranı yüzde 15-20 civarında yükselebilir." diye konuşan Çalışkan, Aralık'ın 24'üne kadar yağış beklenmediğini duyurdu.

Pazar günü kentin iyi yağış aldığından söz eden Çalışkan, "Son 6 ayın en iyi yağışıydı ama bu yağış bile artışa neden olmadı. Çünkü toprak suya aç ve su kullanım fazla." dedi. 