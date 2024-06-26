3 ilde change operasyonu: 30 gözaltı

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 29 araçta "change" işlemi yapıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan 30 kişi işlemler için emniyete götürüldü.

3 ilde change operasyonu: 30 gözaltı - 1

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı marka ve modeldeki yanmış, hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların, motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirip, Bulgaristan'dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değeri 15 milyon lira olduğu değerlendirilen 29 araçla 'change' yapıldığını tespit etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

3 ilde change operasyonu: 30 gözaltı - 2

Dün saat 05.30 sıralarında 'Nitelikli dolandırıcılık' , 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Kaçakçılık' suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 

3 ilde change operasyonu: 30 gözaltı - 3

Operasyonda Samsun'da 22, İstanbul'da 6, Çorum ve Trabzon'dan 1'er şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

3 ilde change operasyonu: 30 gözaltı - 4

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 3 tabanca ve bu tabancalara ait 20 mermi, 23 adet 9,19 milimetre fişek, 1 şarjör, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 800 lira, şüphelilere ait dijital materyaller, 2 araç plakası, noter belgeleri ve araç alım satım işlemlerine ilişkin çok sayıda evrak ile diğer materyaller ele geçirildi. 

3 ilde change operasyonu: 30 gözaltı - 5

Yakalanan 30 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

3 ilde change operasyonu: 30 gözaltı - 6
3 ilde change operasyonu: 30 gözaltı - 7
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