3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi
Orman yangınlarıyla mücadele kesintisiz devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de 4 köy ve 2 mahallenin tedbir amaçlı boşaltıldığını ve yangınlarda 3 noktaya yoğunlaşıldığını dile getirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İzmir, Bilecik ve Hatay'da 50 bini aşkın kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Hatay Valisi ise 60'tan fazla evde hasar olduğunu ifade etti.
Ülke genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele kesintisiz sürüyor.