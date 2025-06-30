3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi

Orman yangınlarıyla mücadele kesintisiz devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de 4 köy ve 2 mahallenin tedbir amaçlı boşaltıldığını ve yangınlarda 3 noktaya yoğunlaşıldığını dile getirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İzmir, Bilecik ve Hatay'da 50 bini aşkın kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Hatay Valisi ise 60'tan fazla evde hasar olduğunu ifade etti.

3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi - 1

Ülke genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele kesintisiz sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi - 2

Havalar ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının sayısında ciddi bir artış var.

3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi - 3

50 BİNİ AŞKIN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınlarında toplam 50 binin üzerinde vatandaşların geçici olarak tahliye edilip güvenli bölgelere alındığını açıkladı.

İlk belirlemelere göre, Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir’de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördüğünü açıklayan Yerlikaya, "Bilecik ve İzmir illerimiz için ‘Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliği'ne 30 milyon TL, İzmir Valiliği'ne de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi." dedi.

3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi - 4

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yürütülen soruşturmalar kapsamında 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. 

Tunç, "Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, bin 81 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır." dedi.

BENZİNLE YAKMIŞ

Tunç, İzmir ilinin Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili şüpheli 1 kişinin benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Tunç, "İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, ‘kasten orman yangınına sebebiyet verme’ suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Ülkemizin farklı bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturmalar da çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekledir." dedi. 

3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi - 5

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Yumaklı şuı ifadeleri kullandı:

"3 günde 263 yangına müdahale edildi. Manisa yangınının enerjisi düştü.

Seferihisar'da hava araçları çalışmaya başladı. İzmirdeki yangınlara 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz, binin üzerinde arkadaşımızla müdahale ediyoruz. Yangının enerjisi düşürüldü. 3 noktaya arkadaşlarımız yoğunlaşmış durumda. Burada da dünkü kadar olmasa da rüzgarın hızının darbeli olarak 70-80 km bulacağını meteorolojik veriler bize veriyor.

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 4 köy ve 2 mahalle boşaltıldı. 

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

"ATEŞ YAKMAYIN"

Ormanda ateş yakmayın, yol kenarlarına sigara atmayın. Anız yakmayın. Çöplerinizi yakmayın. Yangınların büyük bir kısmının orman dışı alandan çıktığını ve ormanları etkilediğini söylüyoruz. Ormanlar bu ülkenin çocuklarının geleceği. 

3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi - 6

İZMİR

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasındaki ormanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan mücadele başlatılırken, rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye kadar ulaştı.

Helikopterler, olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbiren devre dışı bırakıldı. İlk etapta kalkış yapamayan helikopterlerden 2'sinin rüzgarın etkisinin hafiflemesiyle havalanıp, alevlere müdahale etmeye başladı.

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3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi - 7

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Alevler, yerleşim yerlerine kadar girdi. Atatürk, Cumhuriyet, Orhanlı, Payamlı, Kavakdere mahalleleri tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişi de hastanelerde ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

20 EV ZARAR GÖRDÜ

Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında ormanda çıkan yangın, gece boyunca da devam etti.

Orman işçileri, itfaiye ve belediye ekipleri alevlere karadan müdahale ederken, rüzgarın gece de etkili olduğu bölgede 20 ev zarar gördü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgede havadan müdahale de başladı.

Yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz, 14 su ikmal ve 9 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale sürüyor.

3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi - 8

MANİSA

Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bölgede arıcılık yapan D.B'nin arıları sakinleştirmek için duman kullanmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığı iddia edilen yangın, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi - 9

Gece hava araçlarının müdahaleye ara verdiği yangında, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi - 10

Karaköy ile Hasköy mahalleleri arasında yayılan yangına, 3 uçak, 5 helikopter, 43 arazöz, 15 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Yumaklı, 12 yerleşim yerinin tahliye edildiğini açıkladı.

3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi - 11

HATAY

Bir orman yangını haberi de Hatay'dan geldi.

Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi - 12

Yangın, fırtınanın etkisiyle yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.

3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi - 13

Alevler bazı evlere sıçrarken, mahallede tahliyeler başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor.

3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi - 14

160 HANE BİN 500 KİŞİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, NTV canlı yayınında yangına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. 

Masatlı, "Saat 10.30 sularında ormanlık alanda yangın çıktı. Bütün ekiplerimiz sevk edildi. 4 helikopter yangına müdahale ediyor. Toplamda 211 araç 540'tan fazla personel sahada çalışıyor. 160 hane ve bin 600 vatandaş tahliye edildi. " dedi.

3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi - 15

"RÜZGAR CİDDİ BİR ŞEKİLDE DEZAVANTAJ"

Masatlı, 60'tan fazla evde hasar olduğunu dile getirip "Rüzgarın etkisinin 18.00'den sonra azalacağı bilgimiz var." ifadelerini kullandı.

3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi - 16

BODRUM

Ortakent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi - 17

AVM TAHLİYE EDİLDİ

İlk müdahaleyi AVM çalışanlarının yaptığı yangınla ilgili ihbarın ardından itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın nedeniyle tedbir amaçlı AVM'nin boşaltıldığı ve kapatıldığı öğrenildi.

Alevler, AVM'nin yakınında söndürüldü fakat dağın yamacına doğru ilerledi.

Arazinin sarp ve kayalık olması yangının kontrol alınmasını zorlaştırırken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi - 18

AYDIN

Eskihisar Mahallesinin üst kısmındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 ilde yangın felaketi: 50 bini aşkın kişi tahliye edildi - 19

Ekipler, ulaşımın zor olduğu bölgede yangına güçlükle müdahale ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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