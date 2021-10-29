3 kent beyaza büründü

Haberler - Anadolu Ajansı 29.10.2021 - 15:30 | Son Güncelleme : 29.10.2021 - 16:05
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Kars, Ardahan ve Sivas'ta kar yağışı görüldü.
Kent merkezlerinde sabah saatlerinde başlayan kar, öğleden sonra da etkisini arttırarak devam etti.
Kars’ta başlayan kar yağışı sonrası Sarıkamış'ta kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 15 santimetreye ulaştı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Ardahan'daki kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar karla kaplanarak sürücülere zor anlar yaşattı.
Sivas'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası da Eğriçimen Yaylası beyaza büründü.
İşte 3 kentten kar manzaraları...