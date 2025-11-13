3 kilosu 200 TL, en bereketli sezon. Tezgahlar doldu, taştı

Balıkçı esnafı Adem Kaygusuz ise, ekim ayına oranla hamsinin irileştiğini belirterek, "Hamsi bol. Geçen sene palamut boldu, bu sene de hamsi bol. Vatandaşın da yüzü gülüyor, bizim de yüzümüz gülüyor. Allah'a şükürler olsun ki şu anda denizde hamsi bol. Bu gidişle bolluğun bir ay daha devam edeceğini tahmin ediyorum. Son 5 gündür hamsinin kilosu 50 TL. Bir hafta önce ise 3 kilosu yaklaşık 200 TL civarındaydı. Vatandaş hamsiye doydu; tuzlamasını yapıp dolabına koyuyor. Bizim sattığımız hamsilerin boyu genelde 9-12 santim arasında. Ekim ortalarında hamsiler orta boydu, şimdi ise daha da irileşti. Hamsiler genelde bu bölgede avlanıyor. Havaların soğuk olması hamsi avını etkilemez; yeter ki dalga olmasın, tekneler denize çıkabilsin. Hava soğudukça hamsi daha da lezzetli olur" diye konuştu.