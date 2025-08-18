3 kişinin öldüğü yangın faciasında ihmaller zinciri iddianamede: İstenen ceza belli oldu

İHMALLER ZİNCİRİ SIRALANDI

İddianamede, yangının çıkışı ve sonrasındaki ihmallere ilişkin şu tespitlere yer verildi:

"Binanın yapımında tespit edilen ve yangının çıkmasına neden olacak yapı eksikliklerinin sorumlusu olarak belirtilen yüklenici müteahhit firmanın inşaat ruhsatı alındığı tarihten bugüne kadar şirket sahibi, müdür ve temsile ilzam yetkili şahıslardan şüpheli Nesibe Sevgi T., Fatma Bilgenur G., Mustafa Y. ile şirketin sahibi Kadir D. isimli şüphelilerin bilirkişi heyetince asli kusurlu olduğu belirlenmiştir.

Binanın yapımında tespit edilen ve yangının çıkmasına neden olacak yapı eksikliklerin sorumlusu olduğu değerlendirilen yüklenici müteahhit firma yönetim kurulu başkanı ve münferiden temsile ilzam yetkili şahıslardan Esra Y., Muhammed Hüseyin Y. ile yönetim kurulu başkanı ve münferiden temsile ilzam yetkilisi olan Bedri Y. ile bilirkişi heyetince 2020'de iptal edilen lisansını belediyeye, müteahhit firmaya ve diğer ilgili kuruluşlara bildirmeyen ve denetim görevini yapmayan yapı denetim şirketinin sahibi Yavuz Selim K'nin asli kusurlu oldukları tespit edilmiştir."