3 kişinin öldüğü yangın faciasında ihmaller zinciri iddianamede: İstenen ceza belli oldu
Başkentte biri bebek 3 kişinin can verdiği 26 katlı binada çıkan yangına ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede ihmaller zinciri sıralanırken yangına yol açacak yapı eksikliklerinin sorumlusu olduğu belirtilen şüphelilerin cezası da belli oldu.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı binada biri bebek üç kişinin yaşamını yitirdiği yangında soruşturma tamamlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yangına ilişkin 13 şüpheli hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.
Üç kişinin can verdiği yangın faciasında "Alarm sistemi devreye girmedi" iddiası