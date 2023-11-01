3 kişiyi öldüren firari sanık, 667 gündür yakalanamadı
Kayseri’de miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz ile onların dayısı Serdar Yılmaz’ı öldüren Mehmet Yılmaz, 667 gündür aranıyor. Mehmet Yılmaz’ın yakalanamaması nedeniyle, hakkında görülen davanın 6’ncı duruşmasında da karar çıkarılamadı. Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki kırmızı bülten kararının infazının beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.
Kayseri’de 3 kişiyi öldüren firari sanık Mehmet Yılmaz, 667 gündür yakalanamadı.
Yılmaz’ın üç kişiyi öldürdüğü olay 3 Ocak 2022’de Melikgazi ilçesinde meydana geldi.Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.