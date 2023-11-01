3 kişiyi öldüren firari sanık, 667 gündür yakalanamadı

Kavgaya Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu.

Bu sırada Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen M.A.’ya da yerden seken mermi isabet etti.

Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz ise hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz ise yakalanamadı.