3 kız kardeş can vermişti: Evin bir gün önce tahliyesinin istendiği ortaya çıktı

Konya'da Suriye uyruklu aileden 3 kız kardeşin ölümüyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Yanan evin, kentsel dönüşüm çalışması kapsamında bir gün önce tahliyesinin istendiği öğrenildi.

DHA 23.06.2021 - 17:26

3 kız kardeş can vermişti: Evin bir gün önce tahliyesinin istendiği ortaya çıktı - 1

Konya’da Suriye uyruklu ailenin oturduğu 2 katlı evin üst katında yangın çıktı.

3 kız kardeş can vermişti: Evin bir gün önce tahliyesinin istendiği ortaya çıktı - 2

Dün gece saat 23.00 sularında çıkan yangın esnasında alt katta bulunan Cihat El İsmail (23) ve 8 aylık hamile eşi Kader El İsmail (21), aynı zamanda akrabaları olan komşuları tarafından uyarılınca evden çıktı.

3 kız kardeş can vermişti: Evin bir gün önce tahliyesinin istendiği ortaya çıktı - 3
Ancak üst katta uyuyan çiftin çocukları, ikizler Fatma (4) ve Ayşe (4) ile Nuran (2) mahsur kaldı. Aile, üst katı saran alevlerin arasında kalan çocuklarını kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
3 kız kardeş can vermişti: Evin bir gün önce tahliyesinin istendiği ortaya çıktı - 4
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında evin ahşap tavanı çöktü.
3 kız kardeş can vermişti: Evin bir gün önce tahliyesinin istendiği ortaya çıktı - 5

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, enkaz altından 3 kardeşin cansız bedenini çıkardı.

3 kız kardeş can vermişti: Evin bir gün önce tahliyesinin istendiği ortaya çıktı - 6

GERİYE OYUNCAKLARI KALDI

Kardeşlerin cenazeleri, Konya Şehir Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından İş Galaman Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Enkaza dönen evde, 3 küçük kızdan geriye oyuncakları kaldı.

3 kız kardeş can vermişti: Evin bir gün önce tahliyesinin istendiği ortaya çıktı - 7

TAHLİYE KARARI BİR GÜN ÖNCE AİLEYE BİLDİRİLMİŞ

Suriyeli ailenin 6 yıl önce Konya’ya geldiği, Cihat El İsmail’in de hem inşaatlarda çalışıp hem de kağıt toplayarak geçimini sağladığı belirtildi.

3 kız kardeş can vermişti: Evin bir gün önce tahliyesinin istendiği ortaya çıktı - 8

Mahalledeki kentsel dönüşüm çalışması kapsamında, yanan evin de yıkımına karar verildiği ve bir gün önce de belediye ekiplerinin evin tahliyesi için aileye tebliği ettiği ortaya çıktı. 

3 kız kardeş can vermişti: Evin bir gün önce tahliyesinin istendiği ortaya çıktı - 9
İtfaiyenin incelemesinde yangının ısıtıcıdan kaynaklandığı, evin elektrik tesisatının eski ve bağlantılarının düzenli olmadığı belirlendi.
3 kız kardeş can vermişti: Evin bir gün önce tahliyesinin istendiği ortaya çıktı - 10
3 kız kardeş can vermişti: Evin bir gün önce tahliyesinin istendiği ortaya çıktı - 11
3 kız kardeş can vermişti: Evin bir gün önce tahliyesinin istendiği ortaya çıktı - 12
3 kız kardeş can vermişti: Evin bir gün önce tahliyesinin istendiği ortaya çıktı - 13

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