3 kız kardeş can vermişti: Evin bir gün önce tahliyesinin istendiği ortaya çıktı

DHA 23.06.2021 - 17:26
Konya’da Suriye uyruklu ailenin oturduğu 2 katlı evin üst katında yangın çıktı.
Dün gece saat 23.00 sularında çıkan yangın esnasında alt katta bulunan Cihat El İsmail (23) ve 8 aylık hamile eşi Kader El İsmail (21), aynı zamanda akrabaları olan komşuları tarafından uyarılınca evden çıktı.
Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, enkaz altından 3 kardeşin cansız bedenini çıkardı.
Kardeşlerin cenazeleri, Konya Şehir Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından İş Galaman Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Enkaza dönen evde, 3 küçük kızdan geriye oyuncakları kaldı.
Suriyeli ailenin 6 yıl önce Konya’ya geldiği, Cihat El İsmail’in de hem inşaatlarda çalışıp hem de kağıt toplayarak geçimini sağladığı belirtildi.
Mahalledeki kentsel dönüşüm çalışması kapsamında, yanan evin de yıkımına karar verildiği ve bir gün önce de belediye ekiplerinin evin tahliyesi için aileye tebliği ettiği ortaya çıktı.