3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları (Türkçülük Günü neden 3 Mayıs'ta kutlanır?)

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI

"Türkçülük, bir milletin kendini bilme ve geleceğini inşa etme davasıdır. 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlu olsun!"



"Türk'ün yolu, tarihinden aldığı güçle geleceğe yürümektir. 3 Mayıs kutlu olsun!"



"Dilimiz bir, gönlümüz bir, yolumuz birdir! 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü gururla kutluyoruz."



"Türklük, bir kültür, bir şuur, bir medeniyettir. 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde bu büyük mirasa sahip çıkıyoruz."



"Geçmişten aldığımız ilhamla, Türk milletinin yüceliğini yarınlara taşımak hepimizin görevidir. 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde birlik ve beraberlik dileğiyle."



