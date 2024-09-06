3 milyon kişiyi ponzi ağına düşüren iki vurguncu İstanbul’da yakalandı
06.09.2024 11:24
Son Güncelleme: 06.04.2026 14:10
NTV - Haber Merkezi
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yüksek kâr vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Dubai merkezli bir şirketin iki yöneticisi İstanbul’da yakalandı. Operasyon, Türkiye’deki mağdurların şikâyeti üzerine başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şirketin CEO’su olduğu belirtilen A.S., İstanbul’da düzenlenen operasyonla Temmuz ayında gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan incelemelerde, A.S.’nin Türkiye’ye geldikten sonra kimliğini gizlemek amacıyla adını değiştirdiği belirlendi.
Şirketin yöneticilerinden olduğu öne sürülen Hollanda vatandaşı R.V. ise CEO’yu kurtarmak amacıyla Türkiye’ye geldi. İstanbul’da farklı otellerde rezervasyon yaptırarak izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edilen şüpheli, cezaevinde yaptığı ziyaret sonrası güvenlik güçlerinin takibine alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ortak operasyonuyla gözaltına alınan R.V.’nin, cep telefonundaki verileri silmeye çalıştığı da belirlendi.
Gözaltındaki R.V., ifadesinde şirketle bağlantısının bulunmadığını ve 2019 yılında ayrıldığını iddia etti. Ancak yürütülen soruşturmada, şüphelinin şirket yöneticileriyle birlikte tanıtım faaliyetlerine katıldığı ve yatırımcıları sisteme yönlendirdiği tespit edildi.
Yüksek kazanç vaadiyle faaliyet gösterdiği belirtilen sistemin dünya genelinde yaklaşık 3 milyon kişiyi ağına düşürdüğü öne sürüldü. Kullanıcılara 100 ila 50 bin dolar arasında değişen yatırım paketleri sunulduğu, sisteme yeni yatırımcı kazandıranlara ise çeşitli ödüller verildiği ifade edildi.
İddialara göre sistem, 2022 yılında ödemeleri durdurdu. 2023’te ise tamamen kapatıldı. Bu süreçte çok sayıda yatırımcının parasını geri alamadığı ve şirket yöneticilerinin ortadan kaybolduğu belirtildi.
Soruşturma sürerken, yetkililer benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
