3 milyon kişiyi ponzi ağına düşüren iki vurguncu İstanbul’da yakalandı: Biri adını değiştirip Emre oldu, diğeri onu kurtarmak isterken yakalandı

3 EYLÜL’DE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kimliği ve yeri belirlenen Velghe, 3 Eylül günü İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MİT’in düzenlediği ortak operasyonla gözaltına alındı.

Velghe’nin cep telefonunu sıfırlayıp, bilgileri yok etmeye çalıştığı belirlendi.

Sorguya alınan Hollandalı patron, dünyanın en büyük kripto para vurgununu yapmakla suçlanan şirketin yöneticilerinden biri olduğunu ancak 2019’da şirketten ayrıldığını öne sürdü.

Ancak bu iddia Hollandalı ismin, sistemin reklamını yapma amacıyla Andreas Szakacs başta olmak üzere kurucu üyelerle birlikte video konferans yaptığının belirlenmesiyle boşa düştü.

Velghe’nin online görüşmeleri yayınlayarak Omega Pro sistemine yatırımcıları yönlendirildiği belirlendi.