3 milyon kişiyi ponzi ağına düşüren iki vurguncu İstanbul’da yakalandı: Biri adını değiştirip Emre oldu, diğeri onu kurtarmak isterken yakalandı

Beykoz Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı operasyonla, dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda kişiyi yüksek kar vaadiyle kandıran Dubai merkezli Omega Pro şirketinin iki sorumlusu İstanbul’da yakalandı. Türkiye’deki mağdurların şikayeti üzerine İstanbul’da olduğu belirlenen şirketin CEO’su Andreas Szakacs, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan operasyonla temmuz ayında yakalanıp, tutuklandı. Şirketin CEO’sunu kurtarmanın yollarını arayan Hollandalı patron Robert Velghe ise İstanbul’a gelince jandarmanın radarına takıldı. Levent’te üç ayrı otelde rezervasyon yaptırıp kimliğini gizlemeye çalışan Velghe, cezaevinde Szakcs’ı ziyaret edince yakalandı. Gözaltına alınan Velghe, şirketle ilgisi olmadığını öne sürdü.

3 milyon kişiyi ponzi ağına düşüren iki vurguncu İstanbul’da yakalandı: Biri adını değiştirip Emre oldu, diğeri onu kurtarmak isterken yakalandı - 1

Yüksek kar vaadiyle 4 milyar dolarlık vurgun yapan Dubai merkezli Omega Pro şirketinin CEO’su Andreas Szakacs, İstanbul’da yakalanıp, tutuklandı.

Szakacs’ı kurtarmanın yollarını aramak için Türkiye’ye gelen şirketin Hollandalı patronu da gözaltına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

3 milyon kişiyi ponzi ağına düşüren iki vurguncu İstanbul’da yakalandı: Biri adını değiştirip Emre oldu, diğeri onu kurtarmak isterken yakalandı - 2

SİSTEME 3 MİLYON KİŞİYİ DAHİL ETTİLER

Çok sayıda ülkede faaliyet gösterip, yüksek karla kripto para kazanmayı vadeden Omega Pro isimli şirket, uygulamaya 3 milyon kişiyi dahil etti.

Uygulamayı kullanan ve yüksek kar elde eden üyeler bir süre sonra duydukları güvenle birlikte daha fazla para yatırmaya başladı.

Ancak üyeler bir süre sonra paralarını alamamaya başladı.
3 milyon kişiyi ponzi ağına düşüren iki vurguncu İstanbul’da yakalandı: Biri adını değiştirip Emre oldu, diğeri onu kurtarmak isterken yakalandı - 3

TÜRKİYE’DEKİ MAĞDURLARDAN SUÇ DUYURUSU

Türkiye’de de uygulamaya para kaptıranlar oldu.

Mağdurlardan biri temmuz ayında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, ilgili şirketin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kripto İşlem Platformu’na kaydının olmadığını belirledi.

3 milyon kişiyi ponzi ağına düşüren iki vurguncu İstanbul’da yakalandı: Biri adını değiştirip Emre oldu, diğeri onu kurtarmak isterken yakalandı - 4

TÜRKİYE’YE GELİP İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, şirketin İsveç vatandaşı CEO’su Andreas Szakacs’ın Türkiye’ye gelip ismini Emre Avcı olarak değiştirdiğini belirledi.

Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HOLLANDALI PATRON İSTANBUL’A GELDİ

Şirketin Hollandalı patronu Robert Velghe, yaşanan bu gelişme üzerine Szakacs’ı kurtarmanın yollarını aradı.

Türkiye’ye gelen Velghe, Levent’te üç farklı otele rezervasyon yaptırdı.

29 Ağustos’ta bir avukatla birlikte Maltepe Cezaevi’ne giden Hollandalı patron, bir süre sonra jandarmanın radarına takıldı.

3 milyon kişiyi ponzi ağına düşüren iki vurguncu İstanbul’da yakalandı: Biri adını değiştirip Emre oldu, diğeri onu kurtarmak isterken yakalandı - 5

3 EYLÜL’DE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kimliği ve yeri belirlenen Velghe, 3 Eylül günü İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MİT’in düzenlediği ortak operasyonla gözaltına alındı.

Velghe’nin cep telefonunu sıfırlayıp, bilgileri yok etmeye çalıştığı belirlendi.

Sorguya alınan Hollandalı patron, dünyanın en büyük kripto para vurgununu yapmakla suçlanan şirketin yöneticilerinden biri olduğunu ancak 2019’da şirketten ayrıldığını öne sürdü.

Ancak bu iddia Hollandalı ismin, sistemin reklamını yapma amacıyla Andreas Szakacs başta olmak üzere kurucu üyelerle birlikte video konferans yaptığının belirlenmesiyle boşa düştü.

Velghe’nin online görüşmeleri yayınlayarak Omega Pro sistemine yatırımcıları yönlendirildiği belirlendi.
3 milyon kişiyi ponzi ağına düşüren iki vurguncu İstanbul’da yakalandı: Biri adını değiştirip Emre oldu, diğeri onu kurtarmak isterken yakalandı - 6

3 MİLYON MAĞDUR VAR

Omega Pro isimli sistem, 100 ila 50 bin dolar arasında yatırım paketleri sunuyor.

Sistem, kullanıcılarına yüksek kar sağlayacağını savunuyor.

Yeni yatırımcı getirenlere hediyeler ve daha yüksek kar oranları sunan sistem, 2022’de ödemeleri durdurdu, 2023’te ise tamamen kapandı.

O tarihten sonra şirketin yöneticileri sırra kadem basmıştı.
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