3 milyon kişiyi ponzi ağına düşüren iki vurguncu İstanbul’da yakalandı: Biri adını değiştirip Emre oldu, diğeri onu kurtarmak isterken yakalandı
Beykoz Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı operasyonla, dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda kişiyi yüksek kar vaadiyle kandıran Dubai merkezli Omega Pro şirketinin iki sorumlusu İstanbul’da yakalandı. Türkiye’deki mağdurların şikayeti üzerine İstanbul’da olduğu belirlenen şirketin CEO’su Andreas Szakacs, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan operasyonla temmuz ayında yakalanıp, tutuklandı. Şirketin CEO’sunu kurtarmanın yollarını arayan Hollandalı patron Robert Velghe ise İstanbul’a gelince jandarmanın radarına takıldı. Levent’te üç ayrı otelde rezervasyon yaptırıp kimliğini gizlemeye çalışan Velghe, cezaevinde Szakcs’ı ziyaret edince yakalandı. Gözaltına alınan Velghe, şirketle ilgisi olmadığını öne sürdü.
Yüksek kar vaadiyle 4 milyar dolarlık vurgun yapan Dubai merkezli Omega Pro şirketinin CEO’su Andreas Szakacs, İstanbul’da yakalanıp, tutuklandı.Szakacs’ı kurtarmanın yollarını aramak için Türkiye’ye gelen şirketin Hollandalı patronu da gözaltına alındı.