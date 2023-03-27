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3 odalı mağaranın üzerine 3 kat bina yapıldı

Mardin'de mağara üzerine yapılan ve yaklaşık 30 yıldır ayakta olduğu söylenen 3 katlı ev görenleri şaşkına çeviriyor.

3 odalı mağaranın üzerine 3 kat bina yapıldı - 1

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan yaklaşık 30 yaşındaki 3 katlı ev, altında bulunan mağaradan dolayı görenlerin dikkatini çekiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

3 odalı mağaranın üzerine 3 kat bina yapıldı - 2

30 yıldır ayakta olan evin altında bulunan mağaranın ise kaç yıllık olduğu bilinmiyor. Mağara 3 odadan oluşurken hepsi farklı işler için kullanılıyor. Odalardan 2 tanesinde tavuk ve koyun beslenirken diğer oda ise kiler olarak kullanılıyor.

3 odalı mağaranın üzerine 3 kat bina yapıldı - 3

“EVİMİZİ GÖRENLERİN BAZILARI ÇOK ŞAŞIRIYOR”

Evi görenlerin ilk başta çok şaşırdıklarını belirten Bayram Kerimoğlu, “Ben bildiğim kadarıyla bu ev 30 yıldır ayakta duruyor. Ev 3 katlı, alt tarafta bulunan mağaranın da 3 odası var. Odaların biri kümes, biri kiler diğeri de koyunlara ait olacak şekilde kullanıyoruz. Yaz aylarında mağaranın ön kısmında çocuklar için iyi bir oyun alanı bulunuyor. Bu evimizi görenlerin bazıları çok şaşırıyor bazıları normal karşılıyor çünkü Mardin altı kayadan oluşan bir şehir. Yaz aylarında mağaranın iç kısmı serin oluyor, kış aylarında normal oluyor aşırı soğuk olmuyor” dedi.

3 odalı mağaranın üzerine 3 kat bina yapıldı - 4
3 odalı mağaranın üzerine 3 kat bina yapıldı - 5
3 odalı mağaranın üzerine 3 kat bina yapıldı - 6
3 odalı mağaranın üzerine 3 kat bina yapıldı - 7
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