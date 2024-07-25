3 yıl geçti: Büyük Manavgat yangını sonrası bölge yeşerdi
Büyük Manavgat yangının üzerinden 3 yıl geçti. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve beraberindeki heyet, orman yangınının ardından yeşeren alanları gezdi.
Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de 4 ayrı noktada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Alanya ve Gazipaşa ilçelerine de sıçrayan yangın, 10 gün sonunda kontrol altına alınarak söndürülebildi.
7 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce ev ve ahırla 60 bin hektardan fazla orman ve binlerce dekar tarım arazisinin zarar gördüğü Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen "Büyük Manavgat Yangını"nın üzerinden 3 yıl geçti.