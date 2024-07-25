3 yıl geçti: Büyük Manavgat yangını sonrası bölge yeşerdi

"HIZLA KENDİNİ TOPARLIYOR"

Aradan geçen 3 yılda orman teşkilatının bölgede önemli çalışmalar yürüttüğünü aktaran Şahin, şunları kaydetti:



"Antalya'nın muhteşem coğrafyası, iklimi çok hızlı bir şekilde kendini toparlamaya başlamış. 60 bin hektarın yaklaşık yarısında 5,1 milyon fidan dikilmiş. Bunların 600 bininde de yangına dirençli, yapraklı, zakkum, harnup gibi türler dikildi. Kalanları da kızılçamdan oluşuyor. Dikilen 5,1 milyon fidana doğa da belki onun 2 katı kadar eklemiş. Böylece 60 bin hektarın tamamının yeşerdiğini ve doğada o kötü günlerden çok az anı kaldığını görüyoruz. Coğrafya hızla kendini toparlıyor. Maalesef kayıplarımızı geri getiremeyiz ama eksiklerimizi, hasarlarımızı hızla tamamlıyoruz."