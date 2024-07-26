3 yıl önce büyük Manavgat yangının kaçan yaban hayvanlar sonunda geri döndü

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de rüzgarın da etkisiyle Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan ve günlerce süren yangının üzerinden üç yıl geçti.



Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınlarından birisi olarak kayıtlara geçen, 7 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü afetten en fazla etkilenenler arasında yaban hayvanları da yer aldı.