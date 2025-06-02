3 yıl önce evlenip işlerinden istifa ettiler: Düğünde takılan altınlarla hayatı değişti
Konya'da 3 yıl önce evlenen ve düğünden sonra işlerinden istifa eden ziraat mühendisi Ömer Türkoğlu (32) ve okul öncesi öğretmeni Büşra Türkoğlu (32) çifti, altın takıları satıp aldıkları minibüsü karavana çevirip Türkiye'yi geziyor.
Düğünde gelin arabası olarak karavan kiraladıklarını belirten Büşra Türkoğlu, "Penceremizde hangi manzarayı açmak istiyorsak, orayı açıyoruz. Bugün şurada uyanalım diyoruz ve kontağa basıyoruz. Belki güzel bir dağ manzarasında, deniz manzarasında, baraj manzarasında uyanıyoruz'' dedi.