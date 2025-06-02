3 yıl önce evlenip işlerinden istifa ettiler: Düğünde takılan altınlarla hayatı değişti

"GELİN ARABAMIZ BİLE KARAVANDI"

Karavan hayatını hep uç noktada hayal ettiklerini söyleyen Ömer Türkoğlu, “Karavan hayatı hayalimiz, çocukluktan beri vardı; ama hep bir uç noktada duruyordu. Düğünümüzde gelin arabamızı bir karavan olarak seçtik. Kiralık bir karavandı. Bir haftalık bu karavanla bir tura çıktık ve karavana olan sevdamız arttı. Bu hayali gerçekleştirmek istedik ve ilanlara bakıp araç araştırmaya başladık. Tatilden döndükten sonra karavan için bir minibüs satın aldık. Satın aldığımızın ertesi günü de ben iş yerinden istifa ettim. İş yerimde bir anlaşmazlık yaşadım. Ondan dolayı istifamı verdim. Minibüsü de almış bulunduk karavan için bunu bir fırsata çevirelim dedik. Bu fırsat esnasında da eşimi de istifa etmeye zorladım. 'Sen de yardım et beraber karavanı hızlıca bitirelim. Bir tura çıkalım. Daha sonra turdan gelince çalışmaya tekrar başlarız. Yeni iş buluruz.' dedim. Ama yaklaşık 3 sene oldu, biz yeni iş bulamadık” dedi.