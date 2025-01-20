3 yıl önce memleketine döndü: 45 yaşındaki 3 çocuk annesi taksi şoförlüğü yaparak ekmeğini kazanıyor

"KADINLARIN TAKSİCİLİĞİ ÇOK RAHAT YAPABİLECEĞİNİ GÖRDÜM"

Yozgat'ta ilk kadın taksi şoförünün kendisi olduğunu ifade eden Kablan, şöyle konuştu:



"İşe başlayalı çok fazla olmadı ama güzel geri dönüşler alıyorum. İnsanlar beni görünce çok şaşırıyor. Sadece kadınlar değil, erkek yolcular da takdir ediyor. Özellikle kadınlar 'taksi çağırmak bizim için zor oluyor, seni görünce biz daha mutlu oluyoruz' diyor. Kadın taksicileri görmek istiyor. İnşallah ben buna öncü olurum ve devamı gelir. Şu an çok keyifli gidiyor, duraktaki arkadaşlar da sağ olsunlar hiç yadırgamadılar. Erkek mesleği gibi görünse de kadınların da taksiciliği çok rahat bir şekilde yapabileceğini gördüm. Buna örnek olayım ve devamı da gelsin diye temenni ediyorum."