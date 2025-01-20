3 yıl önce memleketine döndü: 45 yaşındaki 3 çocuk annesi taksi şoförlüğü yaparak ekmeğini kazanıyor
Mersin'de bir lojistik firmasında çalıştıktan sonra 3 yıl önce memleketi Yozgat'a dönen 3 çocuk annesi Songül Kablan, taksi şoförlüğü yaparak ekmeğini kazanıyor.
Memleketine döndükten sonra bir süre Bozok Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinin çay ocağında çalışan 45 yaşındaki Kablan, daha sonra otobüs şoförü olmaya karar verdi.
Kablan, girişimleri sonuç vermeyince bir taksi durağından gelen şoförlük teklifini kabul etti ve belgelerini tamamlayarak 2 hafta önce taksicilik yapmaya başladı.