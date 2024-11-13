3 yıldır hukuk mücadelesi veriyor! Geçirdiği estetik operasyon hayatını kabusa çevirdi
Ankara'daki bir özel hastanede estetik ameliyatı olduktan sonra sağlık problemleri yaşamaya başlayan kadın, öğrendiği gerçek karşısında hayatının şokunu yaşadı. Fiziksel ağrıları bir türlü geçmeyen ve vücudunda enfeksiyonlar oluşan kadın, ameliyatını yapan kişinin gerçek doktor olmadığını ve sahte diploma kullandığını iddia etti. Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan yıprandığını ifade eden mağdur kadın, 3 yıldır verdiği hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.
Ankara'da yaşayan 38 yaşındaki B.K., iddialara göre, kendisini plastik cerrah olarak tanıtan V.K. tarafından 2021 yılında Keçiören'de yer alan özel bir hastanede göğüs silikonu ve karın gerdirme ameliyatı oldu.
Operasyonun ardından ağrıları bir türlü geçmeyen ve vücudunda enfeksiyonlar oluşan B.K., yardım istediği doktorunun umursamaz tavırlarına maruz kaldı. Durumdan şüphelenen mağdur kadın V.K.'yi araştırmaya başladı. Kliniğine gittiği doktorunun diplomasını fotoğraflayan B.K., diplomanın üzerinde yazan üniversiteye başvurarak gerçek olup olmadığını öğrenmek istedi.