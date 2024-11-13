3 yıldır hukuk mücadelesi veriyor! Geçirdiği estetik operasyon hayatını kabusa çevirdi

Ankara'daki bir özel hastanede estetik ameliyatı olduktan sonra sağlık problemleri yaşamaya başlayan kadın, öğrendiği gerçek karşısında hayatının şokunu yaşadı. Fiziksel ağrıları bir türlü geçmeyen ve vücudunda enfeksiyonlar oluşan kadın, ameliyatını yapan kişinin gerçek doktor olmadığını ve sahte diploma kullandığını iddia etti. Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan yıprandığını ifade eden mağdur kadın, 3 yıldır verdiği hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.

3 yıldır hukuk mücadelesi veriyor! Geçirdiği estetik operasyon hayatını kabusa çevirdi - 1

Ankara'da yaşayan 38 yaşındaki B.K., iddialara göre, kendisini plastik cerrah olarak tanıtan V.K. tarafından 2021 yılında Keçiören'de yer alan özel bir hastanede göğüs silikonu ve karın gerdirme ameliyatı oldu.

Operasyonun ardından ağrıları bir türlü geçmeyen ve vücudunda enfeksiyonlar oluşan B.K., yardım istediği doktorunun umursamaz tavırlarına maruz kaldı. Durumdan şüphelenen mağdur kadın V.K.'yi araştırmaya başladı. Kliniğine gittiği doktorunun diplomasını fotoğraflayan B.K., diplomanın üzerinde yazan üniversiteye başvurarak gerçek olup olmadığını öğrenmek istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

3 yıldır hukuk mücadelesi veriyor! Geçirdiği estetik operasyon hayatını kabusa çevirdi - 2

Diplomanın sahte olduğu cevabının üzerine ilgili kurumlarla da iletişime geçen V.K., kayıtlarda böyle bir doktorun olmadığını öğrendi. Sahte doktora ameliyat olduğunu öğrenen kadın savcılığa suç duyurusunda bulundu.

3 sene önce açılan dosya yeterli delil olmadığı gerekçesiyle kapatılırken, olayın peşini bırakmayan B.K., avukatı ile birlikte topladığı yeni delillerle tekrar suç duyurusunda bulundu.

3 yıldır hukuk mücadelesi veriyor! Geçirdiği estetik operasyon hayatını kabusa çevirdi - 3

Ameliyatında tanımadığı doktorların olduğunu söyleyen B.K., psikolojinin bozulduğunu, sağlık problemleri nedeniyle günlük hayatta zorluklar çektiğini dile getirdi. B.K., sorumluların en ağır cezayla yargılanmasını talep ederken, davanın avukatı Yiğit Kaymaz ise operasyonun yapıldığı hastanenin de olayın içerisinde olduğunu belirterek sorumluların en ağır cezayı alması için hukuk mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti.

Olayla ilgili konuşan mağdur kadın B.K., “2021 yılında bir ameliyat olmaya karar verdim. Hemşire bir arkadaşımın aracılığıyla bir kliniğe gittim. Doktorla konuşmam neticesinde, Ankara'nın bilinen hastanelerinden birinde ameliyathane kiralayarak orada ameliyat yapıldığını öğrendim. Maddi detayları görüştüm ve ameliyat tarihime karar verildi." dedi.

3 yıldır hukuk mücadelesi veriyor! Geçirdiği estetik operasyon hayatını kabusa çevirdi - 4

Ameliyat sonrasındaki şüpheli davranışlarının kendisini endişeye düşürdüğünü belirten B.K., "Yaptığım araştırmada kendisinin doktor olmadığını öğrendim. Hem Sağlık Bakanlığına hem de Tabipler Birliğine ulaştım. Klinik olarak kullandığı yerde drenlerimi (Dren, ameliyat sonrası vücutta biriken kan, sıvı veya havayı dışarı atmak için kullanılan ince bir tüp) çıkarttı. O drenlerimi çıkarttığında diplomasını gördüm ve şüphelendiğim için fotoğrafını çektim. Diplomasını sorgulattım. Üniversite böyle bir doktorunun olmadığını, böyle bir mezun vermediklerini söyledi. Bununla ilgili savcılığa suç duyurularında bulundum." ifadesinde bulurken delil yetersizliğinden suç duyurusuna ret cevabı aldığını açıkladı.

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