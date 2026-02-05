3 yıldır saklıyordu. Depremde kendisine parkasını veren albayla buluştu
05.02.2026 21:54
Son Güncelleme: 05.02.2026 22:13
İHA, AA
Hatay'da depremde annesi ve ağabeyini 13. saatte enkaz altından çıkaran askerin kendisine üşümesin diye verdiği parkayı 3 yıldır özenle saklayan Beliz Aydın, emanetin sahibi olan emekli Albay Raşit Çelik ile gözyaşları içerisinde görüştü.
PARKAYI 3 YILDIR SAKLIYORDU
Depremzede Beliz Aydın (19), Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki anneannesinin evinde yakalandı. Depremden yara almadan kurtulan Aydın, hemen aynı mahallede bulunan annesi Betül Günyaşar ve ağabeyi Abdurrahman Aydın'ın yaşadığı eve gitti.
Ailesinin yaşadığı evin yıkıldığını gören Aydın, afetten kısa süre sonra bölgeye gelen jandarma ekiplerinin enkazdaki çalışmalarını gözyaşları içinde takip etti.
Bu sırada arama kurtarma çalışmalarına katılan Albay Raşit Çelik, üzerindeki parkayı çıkararak enkazın yakınında soğukta endişeli bir şekilde bekleyen genç kıza giydirdi.
Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu depremden yaklaşık 13 saat sonra Aydın'ın annesi ve ağabeyi yaralı olarak çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan Aydın'ın annesi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, ağabeyinin ise iki bacağı diz altından ampute edildi.
GÖZYAŞLARIYLA SARILDI
Ağabeyiyle yaşama tutunan Aydın, afetin ardından enkazda kendisine parka veren kişiyi unutamadı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen programla; Beliz Aydın ile kendisine enkaz başında parka veren emekli albay Raşit Çelik bir araya getirildi.
Buluşma sırasında gözyaşlarına hakim olamayan genç kız, depremde kendilerine yardımcı olduğu için Çelik'e teşekkür etti.
"BANA 'HALÜSİNASYON GÖRDÜN' DİYENLER OLDU"
Albay Çelik'in kendisine verdiği montun kendisini güvende hissettirdiğini ifade eden Beliz, "Hiç kimse montu bana bir askerin verdiğine inanmadı, bana ‘halüsinasyon gördün' diyenler oldu. ‘Orada hiç kimse yoktu diyenler benle dalga geçtiler' ve ‘olayın şokuyla öyle hatırlıyorsun, orada kimse yoktu' dediler ve bende hayır vardı dedim. Ben tek kalmayayım diye komutanımız bana üstündeki montu çıkardı verdi dedim, o an beni düşündü ve bunu yaptı dedim ama hiç kimse bana inanmadı. Siz o kadar kıymetlisiniz ki, annemi en son sizin yanınızda gördüm. İyi ki oradaydınız ve iyi ki vardınız. Ben orada tek kaldım ama size emanet olduğum için her şeyin düzeleceğine inanmıştım. Ben orada tek kaldım ama korkmadım, üstümdeki montun beni koruyacağını düşündüm. O gün hava çok soğuk ve karanlıktı, o soğukta bile hiç düşünmeden üzerinizdekini çıkartıp bana vermeniz beni orada güvende hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teyzem sayesinde sizleri buldum. Kimseyi tanımıyordum, çekiniyordum ve sizin oradaki varlığınız benim için çok kıymetliydi. Kendimi çok güvende hissettim" dedi.
"PIRLANTA GİBİ 2 EVLAT YETİŞTİRMİŞ"
Emekli Albay Raşit Çelik ise, asrın felaketinin ilk anından itibaren Mehmetçiğin depremzede vatandaşların yardımına koştuğunu söyledi. Çelik şunları kaydetti: "Biz kimseyi inandırmak için bir şey yapmıyoruz, vazifemiz neyse onu yerine getirmeye çalışıyoruz. O günde onun için onun oradaydık, başkası olsa başkasına yardım edecektik ve yardım da ettik. Sizi orada öyle bırakacak durumda değildik ve bırakamazdık. Ne olursa olsun, sizi bir an önce hastaneye yetiştirmemiz gerekiyordu ve yetiştirdik. Ben annenize çok üzüldüm, Allah rahmet eylesin. Sizin gibi pırlanta gibi 2 evlat yetiştirmiş. Bizim Ben orada size yardım ederken askerlerimiz fedakarca, canlarını riske atarak vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışıyorlardı. Parkayı çıkarıp verme sebebim, senin oradaki insanlardan çekiniyor olmandı. İnşallah depremi yaşayan tüm vatandaşlarımız daha iyi olacak."
"ASKERLERİMİZ CANLARINI HİÇE SAYDILAR"
Enkaz altında kalan ve 2 bacağı ampute edilen ağabey Abdurrahman Çelik, "Biz röportaj vermiyorduk, Çilem teyzem sayesinde devletimizin ve milletimizin yanımızda olduğunu, askerlerimizin her zaman yanımızda olduğunu söylemek istedik. Askerlerimiz canlarını hiçe sayarak beni ve annemi kurtarmaya çalışıyorlardı" dedi.