30 Ağustos coşkusu gece de sürdü

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gece de devam etti. 'Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde birçok kentte konserler ve fener alayları düzenlendi

Haberler - Anadolu Ajansı 31.08.2022 - 04:39 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 04:55

30 Ağustos coşkusu gece de sürdü - 1

yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos coşkusu gece de sürdü - 2

İSTANBUL-AKM

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) giriş açık sahnede 30 Ağustos'un 100. yıl dönümüne özel bir repertuarla konser programı düzenlendi.

30 Ağustos coşkusu gece de sürdü - 3

Konserde, şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İDSO ve İDOB Korosunun yanı sıra MFÖ grubu sahneye çıktı

30 Ağustos coşkusu gece de sürdü - 4

İSTANBUL-YENİKAPI

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yenikapı Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

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Etkinlikte Moğollar grubu konser verdi.

30 Ağustos coşkusu gece de sürdü - 6

ANTALYA-KAŞ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100’üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Antalya’nın Kaş ilçesinde sahne aldı.

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ANTALYA-ALANYA

Antalya'nın Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı ile konser düzenlendi. Yürüyüşün ardından havai fişek gösterisi yapıldı.

30 Ağustos coşkusu gece de sürdü - 8

ISPARTA

Isparta'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

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MANİSA

Şarkıcı Mustafa Ceceli, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Zafer'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Manisa'da sahne aldı.

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Volkan Konak da fener alayının ardından sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

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MUĞLA-MENTEŞE

Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı. Menteşe'de fener alayı düzenlendi.

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MUĞLA-BODRUM

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde Manga sahne aldı.

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KOCAELİ

Kocaeli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yıldız Tilbe Sekapark'ta konser verdi.

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DENİZLİ

Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi, sanatçılar Teoman ve Fatma Turgut konser verdi.

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ESKİŞEHİR

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi

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SİVAS

Sivas'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Tren Garı önünde başlayan fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

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ARDAHAN

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla konser düzenlendi. Milli Egemenlik Parkı’ndaki konserde sanatçı Oğuz Aksaç sahne aldı. Alanı dolduran vatandaşlar da türkülere eşlik etti.

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NİĞDE

Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

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