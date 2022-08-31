30 Ağustos coşkusu gece de sürdü

Haberler - Anadolu Ajansı 31.08.2022 - 04:39 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 04:55
30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) giriş açık sahnede 30 Ağustos'un 100. yıl dönümüne özel bir repertuarla konser programı düzenlendi.
Konserde, şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İDSO ve İDOB Korosunun yanı sıra MFÖ grubu sahneye çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yenikapı Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte Moğollar grubu konser verdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100’üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Antalya’nın Kaş ilçesinde sahne aldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı ile konser düzenlendi. Yürüyüşün ardından havai fişek gösterisi yapıldı.
Isparta'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.
Şarkıcı Mustafa Ceceli, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Zafer'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Manisa'da sahne aldı.
Volkan Konak da fener alayının ardından sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.
Muğla ve ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı. Menteşe'de fener alayı düzenlendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde Manga sahne aldı.
Kocaeli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yıldız Tilbe Sekapark'ta konser verdi.
Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi, sanatçılar Teoman ve Fatma Turgut konser verdi.
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi
Sivas'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Tren Garı önünde başlayan fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.
Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla konser düzenlendi. Milli Egemenlik Parkı’ndaki konserde sanatçı Oğuz Aksaç sahne aldı. Alanı dolduran vatandaşlar da türkülere eşlik etti.
Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.