30 Ağustos coşkusu gece de sürdü

ARDAHAN

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla konser düzenlendi. Milli Egemenlik Parkı’ndaki konserde sanatçı Oğuz Aksaç sahne aldı. Alanı dolduran vatandaşlar da türkülere eşlik etti.