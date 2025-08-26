30 Ağustos resmi tatil bilgisi 2025 | 29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos resmi tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatillerde kamu kurumları kapalı oluyor. Belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar hizmet vermiyor. Sağlık kuruluşlarından olan eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışırken aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) tam gün kapalı oluyor. Hastanelerin ise acil servisleri dışındaki bölümleri hizmet vermiyor. 30 Ağustos’a kısa bir zaman kala vatandaşlar açık ve kapalı kurumlara göre hareket ediyor. Peki 29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos resmi tatil mi?
Özel sektör çalışanları ve memurlar, 30 Ağustos ile yıllık izinlerini birleştirerek daha uzun soluklu bir tatil yapmayı hedefliyor. Türkiye’de milli ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 2025 yılının geride kalan bölümünde birçok resmi tatil hafta içine denk geldiğinden çalışanlar ek olarak tatil yapma fırsatı yakaladı. Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için 30 Ağustos resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki 29 Ağustos cuma yarım gün mü? İşte, detaylar…