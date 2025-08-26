30 Ağustos resmi tatil bilgisi 2025 | 29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatillerde kamu kurumları kapalı oluyor. Belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar hizmet vermiyor. Sağlık kuruluşlarından olan eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışırken aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) tam gün kapalı oluyor. Hastanelerin ise acil servisleri dışındaki bölümleri hizmet vermiyor. 30 Ağustos’a kısa bir zaman kala vatandaşlar açık ve kapalı kurumlara göre hareket ediyor. Peki 29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos resmi tatil mi?

Özel sektör çalışanları ve memurlar, 30 Ağustos ile yıllık izinlerini birleştirerek daha uzun soluklu bir tatil yapmayı hedefliyor. Türkiye’de milli ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 2025 yılının geride kalan bölümünde birçok resmi tatil hafta içine denk geldiğinden çalışanlar ek olarak tatil yapma fırsatı yakaladı. Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için 30 Ağustos resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki 29 Ağustos cuma yarım gün mü? İşte, detaylar…

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak kutlanan günler arasında yer almaktadır. Dini bayramlardan bir gün öncesi arefe günü olduğu için yarım gün oluyor. 29 Ağustos tarihinde ise kamu kurumları ve diğer tüm işletmeler normal çalışma saatlerinde açık olacağından yarım gün tatil olmayacak. 30 Ağustos bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. 

HANGİ GÜNLER RESMİ TATİL OLARAK KUTLANIYOR?

1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’da benzer şekilde tatil oluyor.

RESMİ TATİLLERDE KAPALI OLAN YERLER

Resmi tatil günlerinde memurlar izinli olduğundan okullar ve üniversite gibi eğitim kurumları kapalı oluyor. Eczaneler nöbetçi olarak hizmet verirken hastanelerin acil servisleri açık olacak. Aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) kapalı olacak. Kapalı olan diğer işletmeler şu şekilde;


BELEDİYELER

MUHTARLIKLAR

VALİLİKLER

KAYMAKAMLIKLAR

KARGO FİRMALARI

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

NOTERLER (nöbetçi noterler hariç)

BANKALAR

PTT

