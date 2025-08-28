30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım
Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da büyük coşku ve gururla kutlanacak. 30 Ağustos'un bu yıl hangi güne denk geldiği ise kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi, 2025 yılında hangi güne denk geliyor? İşte ayrıntılar...
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiliyle ilgili araştırmalar başladı. 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Taarruz Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki kararlılığını dünyaya göstermişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde elde edilen bu zafer, Cumhuriyet’in temellerini atan en kritik adımlardan biri olarak kabul ediliyor ve her yıl ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?