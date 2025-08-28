30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar bu tarihte kapalı oluyor. Ayrıca özel sektörde çalışanlar için de tatil düzenlemeleri iş sözleşmelerine göre şekilleniyor.