30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım

Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da büyük coşku ve gururla kutlanacak. 30 Ağustos'un bu yıl hangi güne denk geldiği ise kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi, 2025 yılında hangi güne denk geliyor? İşte ayrıntılar...

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiliyle ilgili araştırmalar başladı. 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Taarruz Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki kararlılığını dünyaya göstermişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde elde edilen bu zafer, Cumhuriyet’in temellerini atan en kritik adımlardan biri olarak kabul ediliyor ve her yıl ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar bu tarihte kapalı oluyor. Ayrıca özel sektörde çalışanlar için de tatil düzenlemeleri iş sözleşmelerine göre şekilleniyor.

2025'TE 30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında 30 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Yani bu yıl Zafer Bayramı, hafta sonu tatili ile birleşiyor. Bu durum özellikle çalışanlar için ek bir izin günü oluşturmasa da, cumartesi günü yapılacak törenlerle coşku ülke genelinde meydanlara taşınacak.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

30 Ağustos Zafer Bayramı tek gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Yani 29 Ağustos Cuma günü normal mesai günü olacak, yarım gün tatil uygulanmayacak.

Sadece Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramların arifelerinde kamu kurumlarında yarım gün tatil uygulanıyor. 30 Ağustos gibi milli bayramlarda arife günü tatil veya yarım gün izin bulunmuyor.

