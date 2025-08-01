30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos'ta iş yerleri açık mı, kapalı mı? Zafer Bayramı'nda tatil olan yerler

KAMU KURUMLARI TATİL

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Yani; hastane, eczane, nüfus müdürlükleri, bankalar, noterler çalışmıyor. Ancak noter ve eczaneler bu gibi durumlarda nöbetçi sisteme dönüyor. Kargo firmaları da resmi tatilde kapalı oluyor.



İş yerlerinin bir bölümü resmi tatillerde çalışmama kararı verirken genel olarak özel sektörde resmi tatil zamanlarında mesai devam ediyor.