30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos'ta iş yerleri açık mı, kapalı mı? Zafer Bayramı'nda tatil olan yerler
30 Ağustos Zafer Bayramı her sene coşku ile yurdun her kesiminde kutlanıyor. 1922 yılında Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş mücadelesinden zaferle döndü. Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos günü, kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Ancak bu sene 30 Ağustos hafta sonuna denk geliyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda iş yerleri açık mı, kapalı mı?
Resmi tatil takvimi takip edilirken 30 Ağustos da vatandaşların gündeminde. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşlar çalışmalarına ara verirken bazı iş yerleri de tatil oluyor. 2025 yılı 30 Ağustos ise cumartesi günü karşılaşancak. İşte, detaylar...