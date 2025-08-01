30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos'ta iş yerleri açık mı, kapalı mı? Zafer Bayramı'nda tatil olan yerler

30 Ağustos Zafer Bayramı her sene coşku ile yurdun her kesiminde kutlanıyor. 1922 yılında Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş mücadelesinden zaferle döndü. Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos günü, kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Ancak bu sene 30 Ağustos hafta sonuna denk geliyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda iş yerleri açık mı, kapalı mı?

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos'ta iş yerleri açık mı, kapalı mı? Zafer Bayramı'nda tatil olan yerler - 1

Resmi tatil takvimi takip edilirken 30 Ağustos da vatandaşların gündeminde. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşlar çalışmalarına ara verirken bazı iş yerleri de tatil oluyor. 2025 yılı 30 Ağustos ise cumartesi günü karşılaşancak. İşte, detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos'ta iş yerleri açık mı, kapalı mı? Zafer Bayramı'nda tatil olan yerler - 2

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatiller takviminde yer alan 30 Ağustos, Zafer Bayramı'dır ve her sene tatil olarak geçirilir. Ancak bu 30 Ağustos, Cumartesi gününe denk geldiğinden fazladan bir tatil söz konusu olmayacak.

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos'ta iş yerleri açık mı, kapalı mı? Zafer Bayramı'nda tatil olan yerler - 3

KAMU KURUMLARI TATİL

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Yani; hastane, eczane, nüfus müdürlükleri, bankalar, noterler çalışmıyor. Ancak noter ve eczaneler bu gibi durumlarda nöbetçi sisteme dönüyor. Kargo firmaları da resmi tatilde kapalı oluyor.

İş yerlerinin bir bölümü resmi tatillerde çalışmama kararı verirken genel olarak özel sektörde resmi tatil zamanlarında mesai devam ediyor.

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos'ta iş yerleri açık mı, kapalı mı? Zafer Bayramı'nda tatil olan yerler - 4

30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA

Her Milli bayramda olduğu gibi 30 Ağustos'ta da İstanbul, Ankara ve diğer bazı illerde toplu taşımalar ücretsiz oluyor. İzmir'de toplu ulaşım araçlarında o güne özel indirim uygulanıyor. 2025 yılında da aynı sistemin gerçekleşmesi bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER