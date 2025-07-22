30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Zafer Bayramı olarak kutlanan 30 Ağustos, resmi tatiller arasındadır. Bu günde, kamu kurum ve kuruluşları kapalı, kamu çalışanları da izinli olur. Eczaneler, hastaneler, noterler ve kargo firmaları da kapalıdır.



Eczane ve noterler nöbetçi olarak hizmet verir.