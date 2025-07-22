30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün?
30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene farklı etkinliklerle yurdun dört yanında kutlanıyor. Aynı zamanda resmi tatiller arasında da bulunan bu tarih, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin başarıyla noktalandığı, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının öncülüğünde kurtuluş mücadelesinin kesin zaferle sonuçlandığını ifade eder. Her sene 30 Ağustos tatil olarak geçilir. Peki, 30 Ağustos hangi güne denk gelir?
Resmi tatiller takvimi yılın belirli günleri nedeniyle öne çıkıyor. 30 Ağustos da bu tarihler arasında yer alıyor. Bu günde kamu kurum ve kuruluşları çalışmalarına ara verir. 30 Ağustos, Zafer Bayramı olarak her sene kutlanan önemli tarihler arasındadır. İşte, 30 Ağustos hakkında detaylar...