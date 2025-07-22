30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün?

30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene farklı etkinliklerle yurdun dört yanında kutlanıyor. Aynı zamanda resmi tatiller arasında da bulunan bu tarih, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin başarıyla noktalandığı, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının öncülüğünde kurtuluş mücadelesinin kesin zaferle sonuçlandığını ifade eder. Her sene 30 Ağustos tatil olarak geçilir. Peki, 30 Ağustos hangi güne denk gelir?

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün? - 1

Resmi tatiller takvimi yılın belirli günleri nedeniyle öne çıkıyor. 30 Ağustos da bu tarihler arasında yer alıyor. Bu günde kamu kurum ve kuruluşları çalışmalarına ara verir. 30 Ağustos, Zafer Bayramı olarak her sene kutlanan önemli tarihler arasındadır. İşte, 30 Ağustos hakkında detaylar...

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30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün? - 2

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Zafer Bayramı olarak kutlanan 30 Ağustos, resmi tatiller arasındadır. Bu günde, kamu kurum ve kuruluşları kapalı, kamu çalışanları da izinli olur. Eczaneler, hastaneler, noterler ve kargo firmaları da kapalıdır.

Eczane ve noterler nöbetçi olarak hizmet verir.

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün? - 3

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİR?

2025 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumartesi gününe denk geliyor. Hafta sonuna isabet etmesi nedeniyle de haftalık tatilde de bir değişiklik olmayacak.

Yılın bir sonraki resmi tatili 29 Ekim'de yaşanacak.

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