30 Ağustos tatil bilgisi 2025: 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 30 Ağustos bu yıl Cumartesi gününe denk gelecek. 29 Ağustos ise kurumlar açık olmaya devam edecek.