30 Ağustos tatil bilgisi 2025: 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü?

30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl ülkemizde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Resmi tatillerde belediye, valilik, nüfus müdürlüğü, bankalar ve diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak. Benzer şekilde resmi tatil günlerinde sadece nöbetçi eczaneler açık olurken sağlık ocakları tüm gün kapalı oluyor. Peki 30 Ağustos resmi tatil mi, nereler kapalı olacak? İşte, resmi tatil bilgisi…

30 Ağustos tatil bilgisi 2025: 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? - 1

Yıllık izinleriyle resmi tatil günlerini birleştirmek isteyen özel sektör çalışanları ve memurlar, 30 Ağustos tarihine odaklandı. 30 Ağustos’a sayılı günler kala denk geldiği gün ve resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor.  Ülkemizde dini ve milli öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatiller hafta içine denk gelmesi durumunda birçok kurum faaliyetlerine ara veriyor. Peki 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün? İşte, detaylı takvim…

TÜRKİYE HABERLERİ

30 Ağustos tatil bilgisi 2025: 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? - 2

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 30 Ağustos bu yıl Cumartesi gününe denk gelecek. 29 Ağustos ise kurumlar açık olmaya devam edecek.

30 Ağustos tatil bilgisi 2025: 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? - 3

RESMİ TATİL GÜNLERİ NERELER KAPALI?

ECZANELER (nöbetçi eczaneler açık)

SAĞLIK OCAKLARI

HASTANELER (acil servis dışında)

BELEDİYELER

MUHTARLIKLAR

VALİLİKLER

KAYMAKAMLIKLAR

KARGO FİRMALARI

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

NOTERLER (nöbetçi noterler hariç)

DAHA FAZLA GÖSTER