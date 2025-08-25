30 Ağustos toplu taşıma kararı yayımlandı! Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir ulaşımında son durum

30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, Milli bayramlarımızdandır ve resmi tatil olarak kutlanır. Kurtuluş mücadelesinin kesin zaferle sonuçlandığı Büyük Taarruzun anması her yıl 30 Ağustos günü gerçekleşiyor. Birçok şehirde kutlamalar düzenlenirken toplu taşıma kullanımı da ücretsiz oluyor. İstanbul, Ankara, Adana gibi iller 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşımı bedava hizmete sunuyor. İzmir'de ise toplu taşımada indirim uygulanıyor. 30 Ağustos'a kısa süre kala ulaşıma dair duyurular takip ediliyor.

30 Ağustos toplu taşıma kararı yayımlandı! Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir ulaşımında son durum - 1

Resmi tatil olan 30 Ağustos günü bu sene hafta sonuna denk geliyor. Bu özel günü meydanlarda kutlamak isteyenler için ise toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet sunuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 30 Ağustos 2025 günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı ücretsiz olacak. Vatandaşlar İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki otobüs seferlerine dair açıklamaları bekliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

30 Ağustos toplu taşıma kararı yayımlandı! Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir ulaşımında son durum - 2

30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Zafer Bayramı'nın kutlandığı 30 Ağustos günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı bedava hizmet verecek.

30 Ağustos toplu taşıma kararı yayımlandı! Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir ulaşımında son durum - 3

Ancak henüz illerden açıklama gelmedi. 2024 yılı 30 Ağustos günü İETT'den yapılan açıklama ile İstanbulkart sahipleri o gün boyunca ücretsiz seyahat edebilmişlerdi.

Aynı şekilde EGO'dan yapılan açıklamada da toplu taşıma araşlarının gün boyu ücretsiz olacağı yer almıştı.

İzmir'de ise toplu taşıma araçları 30 Ağustos günü yüzde 50 indirimli olarak seferler düzenledi.

30 Ağustos toplu taşıma kararı yayımlandı! Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir ulaşımında son durum - 4

30 AĞUSTOS TATİL Mİ?

Resmi tatil olan 30 Ağustos, bu sene cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle o haftada ekstra tatil gerçekleşmeyecek. Öte yandan 29 Ağustos'ta da yarım gün ya da tam gün tatil söz konusu olmayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER