30 Ağustos toplu taşıma kararı yayımlandı! Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir ulaşımında son durum

Ancak henüz illerden açıklama gelmedi. 2024 yılı 30 Ağustos günü İETT'den yapılan açıklama ile İstanbulkart sahipleri o gün boyunca ücretsiz seyahat edebilmişlerdi.



Aynı şekilde EGO'dan yapılan açıklamada da toplu taşıma araşlarının gün boyu ücretsiz olacağı yer almıştı.



İzmir'de ise toplu taşıma araçları 30 Ağustos günü yüzde 50 indirimli olarak seferler düzenledi.