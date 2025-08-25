30 Ağustos toplu taşıma kararı yayımlandı! Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir ulaşımında son durum
30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, Milli bayramlarımızdandır ve resmi tatil olarak kutlanır. Kurtuluş mücadelesinin kesin zaferle sonuçlandığı Büyük Taarruzun anması her yıl 30 Ağustos günü gerçekleşiyor. Birçok şehirde kutlamalar düzenlenirken toplu taşıma kullanımı da ücretsiz oluyor. İstanbul, Ankara, Adana gibi iller 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşımı bedava hizmete sunuyor. İzmir'de ise toplu taşımada indirim uygulanıyor. 30 Ağustos'a kısa süre kala ulaşıma dair duyurular takip ediliyor.
Resmi tatil olan 30 Ağustos günü bu sene hafta sonuna denk geliyor. Bu özel günü meydanlarda kutlamak isteyenler için ise toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet sunuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 30 Ağustos 2025 günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı ücretsiz olacak. Vatandaşlar İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki otobüs seferlerine dair açıklamaları bekliyor.