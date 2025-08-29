30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın otobüs, metro, metrobüs, marmaray, tramvay ve vapurlar bedava mı?

30 Ağustos’ta resmi tatil olması ve hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle birçok kişi çalışmayacak. Bu anlamlı günü değerlendirerek seyahat edecekler ise genellikle toplu taşıma araçlarını tercih edecek. Düzenlenecek etkinliklere katılacak ve diğer işleri için toplu ulaşım araçlarını kullanacaklar için beklenen açıklama Resmi Gazete’yle birlikte geldi. Ankara, İzmir ve İstanbul’da ücretsiz olacak toplu taşıma araçları belli oldu. Belirlenen araçlar gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek. Peki 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, Resmi Gazete’de yayımlanan bilgi…