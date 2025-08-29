30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın otobüs, metro, metrobüs, marmaray, tramvay ve vapurlar bedava mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumartesi günü yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Bazı resmi tatillerde toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi sebebiyle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde toplu ulaşımda son durum yakından takip ediliyor. 30 Ağustos’ta toplu taşıma ile ilgili alınan karar Resmi Gazete’de geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Özellikle Başkentray, İZBAN ve Marmaray gibi araçları kullanacaklar, ücret alınıp alınmayacağını merak ediyor. İstanbul’da ücretsiz ulaşımdan yararlanabilmek için kişiselleştirme işleminin yapılması gerekiyor. Peki 30 Ağustos’ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray, tramvay ve vapur bedava mı? İşte, alınan kararın detayları…
30 Ağustos’ta resmi tatil olması ve hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle birçok kişi çalışmayacak. Bu anlamlı günü değerlendirerek seyahat edecekler ise genellikle toplu taşıma araçlarını tercih edecek. Düzenlenecek etkinliklere katılacak ve diğer işleri için toplu ulaşım araçlarını kullanacaklar için beklenen açıklama Resmi Gazete’yle birlikte geldi. Ankara, İzmir ve İstanbul’da ücretsiz olacak toplu taşıma araçları belli oldu. Belirlenen araçlar gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek. Peki 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, Resmi Gazete’de yayımlanan bilgi…