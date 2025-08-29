30 Ağustos ücretsiz konserleri ve etkinlikler: 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da nerelerde kutlanacak? İşte, kapalı yollar
30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da coşkuyla karşılanacak. İstanbul Valiliği ve İBB tarafından şehrin farklı noktalarında etkinlikler düzenlenecek. Şehir sakinlerinin etkinliklere ve ücretsiz konserlere ulaşımını kolaylaştırmak adına bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Diğer yandan toplu taşıma da 30 Ağustos günü ücretsiz hizmet verecek. 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında kimi müzeler de ücret kabul etmeyecek. İşte, 30 Ağustos Cumartesi konserleri...
Zafer Bayramı heyecanı 30 Ağustos Cumartes günü sokaklara taşıyor. İl ve ilçe belediyeleri gün boyu sürecek etkinlikleri ve konserleri paylaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müze Gazhane'de bir dizi program hayata geçiriyor. Aynı zamanda Zafer Bayramı dolayısıyla Miniatürk, Yerebatan Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Şerefiye Sarnıcı ve Dijital Deneyim Müzesi ücretsiz olacak.