30 Ağustos ücretsiz konserleri ve etkinlikler: 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da nerelerde kutlanacak? İşte, kapalı yollar

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da coşkuyla karşılanacak. İstanbul Valiliği ve İBB tarafından şehrin farklı noktalarında etkinlikler düzenlenecek. Şehir sakinlerinin etkinliklere ve ücretsiz konserlere ulaşımını kolaylaştırmak adına bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Diğer yandan toplu taşıma da 30 Ağustos günü ücretsiz hizmet verecek. 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında kimi müzeler de ücret kabul etmeyecek. İşte, 30 Ağustos Cumartesi konserleri...

Zafer Bayramı heyecanı 30 Ağustos Cumartes günü sokaklara taşıyor. İl ve ilçe belediyeleri gün boyu sürecek etkinlikleri ve konserleri paylaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müze Gazhane'de bir dizi program hayata geçiriyor. Aynı zamanda Zafer Bayramı dolayısıyla Miniatürk, Yerebatan Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Şerefiye Sarnıcı ve Dijital Deneyim Müzesi ücretsiz olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÜCRETSİZ KONSERLER

İBB tarafından 30 Ağustos Cumartesi günü Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda saat 18:00'de Ceylan Ertem, Ozbi ve İBB Bandosu sahne alacak.

Kalamış Atatürk Parkı'nda saat 21:00'de Athena konseri olacak.

29 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de Oğuzhan Koç Sultangazi Belediyesi etkinlik alanında olacak.

Beykoz'da saat 19:22'de Beykoz Meydanından başlayacak bir ''Zafer Yürüyüşü'' düzenlenecek. Saat 21:00'de Tarihi Beykoz Çayırı'nda Kubat konseri olacak.

Pendik Sahil Meydanında saat 21:00'de Resul dindar koneri gerçekleşecek.

Sancaktepe Meydan Park'ta saat 21.00'de Gripin sevenleri karşısına çıkacak.

Behçelievler Milli Egemenlik Parkı'nda saat 20:30'da Koliva grubu sahne alacak.

MÜZELER ÜCRETSİZ!

İBB Kültür müzeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda saat 10:00-14:00 arasında ücretsiz olacak.

Miniatürk
Panorama 1453 Tarih Müzesi
Şerefiye Sarnıcı
Dijital Deneyim Merkezi
Yerebatan Sarnıcı

İSTANBUL'DA 30 AĞUSTOS'TA KAPALI YOLLAR

Valilik tarafından düzenlenecek “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları” nedeniyle 30 Ağustos günü saat 05:45 itibarıyla bazı yollar kapalı olacak.

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak

- D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)

Girişleri

- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes

Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

- Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

- Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım

Alternatif güzergahlar

- Turgut Özal Millet Caddesi

- Fevzipaşa Caddesi

- Atatürk Bulvarı

- D 100 Karayolu

- O-3 Hal Yolu

30 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ

30 Ağustos'ta gün boyunca atölyeler, dans şovları ve gösterleri düzenlenecek. İşte, etkinlik programı:

29 Ağustos saat: 20.00 – Müze Gazhane: Gazeteci-yazar İpek Çalışlar söyleşisi

31 Ağustos saat 20.00 – Artİstanbul Feshane Bahçesi: Solist ve anlatıcı Hüseyin Kıyak, solist Aynur Ezgi Yüksek ve başarılı müzisyenlerin katılımıyla konser düzenlenecek.

30 Ağustos saat 10.30’da Atatürk Evi ve Cumhuriyet Müzesi’ne özel gezi düzenlenecek.

30 Ağustos Cumartesi saat 15.00–16.00’da Eminönü’nde “Zaferin Resmi” atölyesi olacak. 31 Ağustos Pazar günü ise saat 15.00–16.00’da Beylikdüzü’nde “Tarihe Bir Mektup” atölyesi gerçekleşecek.

30 Ağustos günü saat 15.00’te Yerebatan Sarnıcı’nda “Kadıköy Flute Ensemble” konseri olacak.

30 Ağustos saat 12.00’de TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı düzenlenecek. Yarış Arnavutköy Akıntıburnu ve Emirgan sahillerinde kurulacak özel seyir alanlarından izlenebilecek.

Topkapı Amfi Etkinlik Programı

29 Ağustos Cuma

18.30| İllüzyon Gösterisi

17.00| Maskot Bando Ekibi

17.00 – 19.00 | Yüz Boyama

17.00 – 19.00 | Pamuk Şeker

17.00 – 19.00 |Kağıt Helva

17.00 – 19.00 | Nostaljik Şeker

17.15 | Zumba Gösterisi

17.45 | Kukla Gösterisi

30 Ağustos Cumartesi

16.00 – 19.30

Yüz Boyama

Balon Katlama (Sosis Balon) Atölyesi

Pamuk Şeker Dağıtımı

Kağıt Helva

Nostaljik Şeker

16.00 – Balon Katlama Gösterisi

17.15 – Zumba Gösterisi

17.45 – Neşeli Boncuklar

17.00 – Maskot Bando Ekibi

18.30 – İllüzyon Gösterisi

19.00 – Pırlangıç Konser

Miniatürk

29 Ağustos Cuma

13.30 – 17.30| Nostaljik Şeker

12.30- 17.30| Pamuk Şeker

13.30 – 17.30 | Yüz Boyama

13.30 – 14.30| İleri Dönüşüm Kağıt Atölyesi

15.00 – 16.00 |Slime Atölyesi

16.30 – 17.30 |Bez Çanta Tasarım

30 Ağustos Cumartesi

12.00 – 17.30| Nostaljik Şeker

12.15 – 17.30| Pamuk Şeker

17.15 – 17.30 | Yüz Boyama

13.30 – 14.30| Şapka Boyama Atölyesi

15.00 – 16.00 |Zafer Uçurtması

16.30 – 17.30 |Cumhuriyet Arabaları Boyama

17.30 – 18.30 | Hip Hop Dans Şov

18.00 – 19.00| Bayrak Atölyesi

18.30 – 19.30 |Halk Oyunları Dans Şov

31 Ağustos Pazar

13.30 – 17.30| Nostaljik Şeker

13.30 – 17.30| | Pamuk Şeker

13.30 – 17.30| | Yüz Boyama

13.30 – 14.30| Resim Atölyesi

15.00 – 16.00 |Dev Eser Kolaj Atölyesi

16.30 – 17.30 | Heykel Atölyesi

Yerebatan Sarnıcı

30 Ağustos Cumartesi

15.00 | Kadıköy Flute Ensemble

Müze Gazhane Etkinlik Programı

30 Ağustos Cumartesi

12.30 – 17.00 | Şişme Oyun Alanları (Meydan)

12.30 – 17.00 | Rüzgar Gülü Atölyesi (Meydan)

12.30 – 17.00 | Kum Boyama Atölyesi (Meydan)

12.30 – 17.00 | Takı – Bileklik Atölyesi (Meydan)

12.30 – 17.00 | Yüz Boyama Atölyesi (Meydan)

12.30 – 17.00 | Balon Atölyesi (Meydan)

12.30 – 17.00 | Pamuk Şeker Dağıtımı (Meydan)

12.30 – 17.00 | Nostaljik Şeker Dağıtımı (Meydan)

12.00 | Atatürk ve Silah Arkadaşlarına Mektup (T Atölye)

12.00 | Zumba Kids (Sahne)

12.30 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)

13.00 | Zafer Rozeti Yapımı (T Atölye)

13.30 | Sihirbazlık Gösterisi (Sahne)

14.00 | Uçurtma Atölyesi (T Atölye)

14.10 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)

14.30 | Kukla Gösterisi (Sahne)

15.00 | Krapon Atölyesi (T Atölye)

15.10 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)

15.30 | Bubble Show (Meydan)

16.00 | Bayrak Atölyesi (T Atölye)

16.30 | 30 Ağustos Bandosu ve Korteji (Meydan)

17.00 | Sulu Boya Atölyesi (T Atölye)

17.00 | Şubadap Çocuk Konseri (Meydan)

18.00 | Bez Çanta Boyama Atölyesi (T Atölye)

31 Ağustos

20.00 | SUFLE Konseri (Meydan)

Panorama 1453 Tarih Müzesi Etkinlik Programı

30 Ağustos 2025

12.00 – 17.30 Çocuk Resimleri Sergilemesi

12.00-13.00 – Kitap Ayracı Atölyesi

13.30-14.30 – Resim Atölyesi

15.00-16.00 – Umut Tohumları Atölyesi


