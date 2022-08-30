30 Ağustos Zafer Bayramı 100. yıldönümü

30 Ağustos Zafer Bayramı 100. yıldönümü'nde tüm yurtta coşku ve heyecanla kutlanıyor. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamı ve önemi...

Haberler - ntv.com.tr 30.08.2022 - 05:47

30 Ağustos Zafer Bayramı 100. yıldönümü - 1

100 yıl önce bugün Mustafa Kemal  önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı 100. yıldönümü - 2

20 Temmuz 1922'de kendisine 4. kez başkomutanlık yetkisi verilen Mustafa Kemal, işgalcilere karşı hazırlıklarını gizlice yürüttü.

30 Ağustos Zafer Bayramı 100. yıldönümü - 3

30 Ağustos 1922 yıllarca süren Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlandığını müjdeleyen bir tarih olarak da kayıtlara geçti.

30 Ağustos Zafer Bayramı 100. yıldönümü - 4

Ünlü şair Nazım Hikmet, Büyük Taarruz Zaferi’ni anlattığı şiirinde muharebenin başlangıç anlarını şu sözlerle tasvir eder;

“Dağlarda tek, tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında, birdenbire beş adım sağında onu gördü.

30 Ağustos Zafer Bayramı 100. yıldönümü - 5

Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saatı sordu. Paşalar: “Üç” dediler.
Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu.
Bıraksalar ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlıyacaktı.”

30 Ağustos Zafer Bayramı 100. yıldönümü - 6

coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı 100. yıldönümü - 7

İlk kez 1926 yılında Zafer Bayramı olarak kutlanan 30 Ağustos, her yıl çeşitli etkinliklerle yurt geneli ve KKTC’de kutlanmaktadır.

30 Ağustos Zafer Bayramı 100. yıldönümü - 8

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