30 AĞUSTOS ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir ziyaret saatleri açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi internet adresi tarafından yapılan açıklamada; "Anıtkabir, "30 Ağustos Zafer Bayramı" etkinlikleri kapsamında 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü geçmiş yıllarda olduğu gibi resmi tören bitimine müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." denildi.