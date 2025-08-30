30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir ziyaret saatleri
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ankara’daki Anıtkabir’de yoğun ziyaretçi akını bekleniyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Büyük Zafer’in yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhını ziyaret ederek saygı duruşunda bulunacak.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı olarak başkent Ankara’da yer alan Anıtkabir, yılın her günü ziyaretçilerini ağırlıyor. Ancak resmi tatil günlerinde Anıtkabir'in ziyaret saatleri değişiklik gösteriyor.