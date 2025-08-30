30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir ziyaret saatleri

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ankara’daki Anıtkabir’de yoğun ziyaretçi akını bekleniyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Büyük Zafer’in yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhını ziyaret ederek saygı duruşunda bulunacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı olarak başkent Ankara’da yer alan Anıtkabir, yılın her günü ziyaretçilerini ağırlıyor. Ancak resmi tatil günlerinde Anıtkabir'in ziyaret saatleri değişiklik gösteriyor.

30 AĞUSTOS ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir ziyaret saatleri açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi internet adresi tarafından yapılan açıklamada; "Anıtkabir, "30 Ağustos Zafer Bayramı" etkinlikleri kapsamında 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü geçmiş yıllarda olduğu gibi resmi tören bitimine müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." denildi.

DİĞER GÜNLERDE ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

01 Şubat -14 Mayıs Arasında:

Anıtkabir sabah saat 09:00’da açılır. Akşam saat 16:30'a kadar ziyaret edilebilir.

15 Mayıs - 31 Ekim Tarihleri Arasında:


Sabah saat 09:00’da açılır. Akşam saat 17:00’da kapanır.

01 Kasım - 31 Ocak Tarihleri Arasında:

Sabah saat 09:00’da açılır. Akşam saat 16.00’da kapanır.

