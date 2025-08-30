Kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu? Sorusunun yanıtı, teslimat bekleyen vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. kargo bekleyen vatandaşlar, kargo firmalarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda mesai yapıp yapmadığını araştırıyor. Peki, 30 Ağustos’ta (bugün) kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu?