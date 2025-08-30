30 Ağustos’ta (bugün) kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu?
30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatil günleri arasında yer aldığı için bugün kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu hizmet vermiyor. Resmi tatil kapsamında bankalar, noterler ve PTT şubeleri kapalı olacak. Peki, 30 Ağustos’ta kargolar açık mı, kapalı mı? Kargolar bugün çalışıyor mu, bugün teslimat yapılacak mı? İşte ayrıntılar…
Kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu? Sorusunun yanıtı, teslimat bekleyen vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. kargo bekleyen vatandaşlar, kargo firmalarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda mesai yapıp yapmadığını araştırıyor. Peki, 30 Ağustos’ta (bugün) kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu?