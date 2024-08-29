30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? (Metro, marmaray ve otobüsler bedava mı?)

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalara katılmak isteyen vatandaşlar, toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, marmaray ve otobüsler bedava mı?

30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? (Metro, marmaray ve otobüsler bedava mı?) - 1

Milli bayramlarda uygulanan ücretsiz toplu taşıma uygulamasının 30 Ağustos'ta devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İstanbullular, etkinlik ve anma programlarına ücretsiz toplu ulaşım araçlarını kullanarak katılabilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? (Metro, marmaray ve otobüsler bedava mı?) - 2

İBB TOPLU TAŞIMA KARARINI DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlanacak.a alınan bu karar, toplu taşıma kullanıcıları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? (Metro, marmaray ve otobüsler bedava mı?) - 3
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? (Metro, marmaray ve otobüsler bedava mı?) - 4

İstanbullular, etkinlik ve anma programlarına ücretsiz toplu ulaşım araçlarını kullanarak katılabilecek.

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