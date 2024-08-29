30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? (Metro, marmaray ve otobüsler bedava mı?)

İBB TOPLU TAŞIMA KARARINI DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlanacak.a alınan bu karar, toplu taşıma kullanıcıları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.