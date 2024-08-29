30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? (Metro, marmaray ve otobüsler bedava mı?)
30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalara katılmak isteyen vatandaşlar, toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, marmaray ve otobüsler bedava mı?
Milli bayramlarda uygulanan ücretsiz toplu taşıma uygulamasının 30 Ağustos'ta devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İstanbullular, etkinlik ve anma programlarına ücretsiz toplu ulaşım araçlarını kullanarak katılabilecek.