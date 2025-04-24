30 bin doğumda bir görülen hastalıkla doğdu: Mesanesi dışarıda, cinsel organı gelişmemiş

Süreci anlatan Doç. Dr. Erman Dörterler, "Hastamız 8 günlük erkek çocuğu. Şanlıurfa'da dünyaya gelmiş. Ailenin 3'üncü çocuğu. Çocuğumuzun talihsizliği iddia torbasının ve erkek üreme organının gelişmemesi. Daha doğrusu idrar torbasının dışarıda doğması. Buna eş zamanlı olarak da erkek üreme organının gelişmemesi. Bu hastalıklara çok nadir rastlıyoruz. Yaklaşık 30 bin doğumda bir gördüğümüz ve bizim yeni doğan cerrahi hastalıklarının en ağır anomalilerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.



'ÇOCUKLARIN EN BÜYÜK SORUNU İDRARLARINI TUTAMIYORLAR'



Yurt dışında ve Türkiye'de, bu hastalığın anne karnında tespit edildikten sonra gebeliğin sonlandırılmasının yasal zeminini olduğunu aktaran Dörterler, "Çocuğumuzun talihsizliği gebelik takiplerince bu rahatsızlığının tespit edilememiş olması. Çocuk doğduktan 7-8 gün sonra da bizle temasa geçtiler. Hastayı biz kabul ettik. Bugün başarılı ameliyatını da gerçekleştirdik. Bu tip rahatsızlıklar bir seri ameliyat gerektiriyor. Bir kısmını 1-2 yaşında, bir kısmını 2-4 yaş arasında, daha sonra da diğer ameliyatlarıyla bu çocukları yaşama ve sosyal hayata kazandırmaya çalışıyoruz. Bu çocukların en büyük sorunu idrarlarını tutamıyorlar. Öyle olunca sosyal tecride uğruyorlar. İleriki zamanlarda toplum bu çocukları dışlıyor, okula kabul etmiyorlar vesaire gibi çok ciddi sosyal problemlerle karşı karşıya kalıyoruz " diye konuştu.



