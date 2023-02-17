30 bin konutlu Kadirli'de tek bir bina yıkılmadı: 10 ilden göç var

''CAN KAYBI VE YIKILAN BİNALARIMIZIN OLMAMASI TESELLİMİZ''

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, "Kadirli depremden en çok etkilenen yerlerden biridir. Her iki depremi derinden hissettik ancak can kaybı ve yıkılan binalarımızın olmaması tesellimiz oldu. Hasarlı binalarımız var. Kadirli’de yaklaşık 30 bin civarında binamız mevcut. Bu 30 bin binadan çok az sayıda apartmanımızda ağır hasar var. Bunların dışında hafif hasarlı binalarımız da var. Birçok vatandaşımız evlerine girmeye başladı.'' dedi.