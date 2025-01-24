30 bin lira için baba oğulu öldürdü

"O KORKUYU YAŞAMASINI İSTEDİM"
Yaşadığı maddi sıkıntı sonrası alacağını istemek için Ramazan Tin'in iş yerine gittiğini belirten Kızıllı, ifadesinde, cinayet anını şöyle anlattı:
"İş yerinin yakınında aracımı park edip, tenhalaşmasını bekledim. İş yeri tenhalaştığında arabadan tüfeği alarak indim. Tüfeği alma sebebim Ramazan ve oğlunu öldürmek değildi. Havaya ateş edip, onları korkutabileceğimi düşündüm. İş yerine doğru yürüdüğüm sırada Ramazan ve oğluyla karşı karşıya geldim. Ramazan sağına dönerek elini beline doğru götürdü. Bunu görünce bana zarar verebileceğini düşündüm.
Ramazan'ın kafasını hedef alarak ateş ettim. Amacım, öldürmek değildi. Kafasının yanından mermilerin geçip, o korkuyu yaşamasını istedim ancak mermi Ramazan'ın kafasına isabet etti. O an şoktaydım.
Aracın diğer tarafına yönelip, Muharrem'e ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Daha sonra arabama binip, Korkuteli'ne doğru yola çıktım. Ailem ile helalleşip polise teslim olacaktım."
Duruşma, ileriki günlerde Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.