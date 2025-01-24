30 bin lira için baba oğulu öldürdü

OLAYIN NEDENİ OTOMOBİL ALIŞVERİŞİ

Kızıllı, ifadesinde "Olaydan yaklaşık 6 ay önce eşimin üzerine kayıtlı otomobili satmak için Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin ile 215 bin liraya anlaştık. 160 bin lira ödediler. Kalan 45 bin lirayı istediğimde bahaneyle ödemeyi geciktirdiler." dedi.

Zor durumda olduğunu söylediğini, çocuklarının kuru ekmek yediği fotoğrafı attığını dile getiren Kızıllı, "Bunun üzerine 5 bin lira gönderdiler. 10 gün sonra başka ödeme yapılmayınca 'Benim tanıdığım bazı kişiler var. Bunlar sokak çocuklarına sigara aldırarak aracına molotof atar, dükkanını yaktırırlar' şeklinde mesaj attım." ifadelerini kullandı.