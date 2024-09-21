30 bin temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak? (MEB'e okullarda temizlik sorunu için 30 bin personel istihdamı)

BAKAN TEKİN'İN AÇIKLAMALARI

Bakan Tekin şunları söyledi;



"Çok tartışılıyor bu günlerde. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Önce şu konuyu netleştirelim. 45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarda taşeronlar üzerinden hallediyorduk. Taşeronlar kadroya geçtikten sonra sorun başladı. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi.