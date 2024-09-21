30 bin temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak? (MEB'e okullarda temizlik sorunu için 30 bin personel istihdamı)
30 bin temizlik personeli alımı ilanı için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme dair açıklamalarda bulundu ve okullardaki temizlik sorununa değindi. Bakan Tekin yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'na, okullarda 30 bin ilave temizlik personeli için istihdam hakkı tanınacağını belirtti. Peki, 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 30 bin temizlik personeli alımı ilanı için başvuruların başlayacağı tarih sorgulanmaya başladı. Bakan Tekin, yaptığı açıklamayla birlikte 30 bin temizlik personel alımı yapılacağını belirtti. Peki, 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak?