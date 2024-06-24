30 dönüm alanı küle çeviren yangının başladığı an: Teller birbirine temas etti, alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü
Mardin’in Derik ilçesinde meyve ağaçlarının bulunduğu 30 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesiyle düşen kıvılcımların yangına neden olduğu ve kısa sürede büyüdüğü görülüyor.
Mardin’de 30 dönüm alana zarar veren yangının çıkış anı, güvenlik kamerasına takıldı.