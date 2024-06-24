30 dönüm alanı küle çeviren yangının başladığı an: Teller birbirine temas etti, alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü

Mardin’in Derik ilçesinde meyve ağaçlarının bulunduğu 30 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesiyle düşen kıvılcımların yangına neden olduğu ve kısa sürede büyüdüğü görülüyor.

30 dönüm alanı küle çeviren yangının başladığı an: Teller birbirine temas etti, alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü - 1

Mardin’de 30 dönüm alana zarar veren yangının çıkış anı, güvenlik kamerasına takıldı.

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30 dönüm alanı küle çeviren yangının başladığı an: Teller birbirine temas etti, alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü - 2

Derik ilçesinin kırsal Dumanlı Mahallesi Beşkavak mezrasında dün ikindi saatlerinde, nar, badem, kayısı, ceviz, incir ve çınar ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

30 dönüm alanı küle çeviren yangının başladığı an: Teller birbirine temas etti, alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü - 3

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin de TOMA ile destek verdiği müdahalelerle yangın, 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.
30 dönüm alanı küle çeviren yangının başladığı an: Teller birbirine temas etti, alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü - 4

Yangında 30 dönüm alanda dikili meyve ağaçları zarar gördü.

30 dönüm alanı küle çeviren yangının başladığı an: Teller birbirine temas etti, alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü - 5

YANGININ ÇIKIŞ ANINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Yangının çıkış anına ait, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

30 dönüm alanı küle çeviren yangının başladığı an: Teller birbirine temas etti, alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü - 6

Görüntülerde, saat 16.52’de kuvvetli rüzgar nedeniyle araziden geçen elektrik direğindeki tellerin birbirine temas etmesiyle kıvılcımların çıktığı, düştüğü yeri tutuşturarak, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğü görülüyor.

30 dönüm alanı küle çeviren yangının başladığı an: Teller birbirine temas etti, alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü - 7
30 dönüm alanı küle çeviren yangının başladığı an: Teller birbirine temas etti, alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü - 8
30 dönüm alanı küle çeviren yangının başladığı an: Teller birbirine temas etti, alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü - 9
30 dönüm alanı küle çeviren yangının başladığı an: Teller birbirine temas etti, alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü - 10
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