30 farklı çeşit, her biri şifa kaynağı: Doğal yöntemlerle üretiliyor

Çetin Özyön ise "Ebelerimizden, dedelerimizden gördüklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Doğal sirkeler bizim hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor. Atalarımız bunun bilincindeydi; evlerinde sürekli sirke bulundururlardı. Doğal sirkeler sağlığımıza çok faydalı. Özellikle bağırsak, sindirim sistemi, mide ve vücudun tamamıyla ilgili. Her bitkinin vücutta çalıştığı bölgeler var. Sirke ise bunun daha yoğun hâlidir" diye konuştu.





