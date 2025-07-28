30 farklı çeşit, her biri şifa kaynağı: Doğal yöntemlerle üretiliyor
Kırıkkale'de girişimci bir kadın, eşiyle birlikte tamamen doğal yöntemlerle organik meyvelerden 30 farklı sirke üretiyor. Atadan kalma tariflerle hazırladıkları sirkeler, hem sağlığa hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Kırıkkale'de yaşayan Özlem ve Çetin Özyön çifti, 4 yıldır tamamen doğal yöntemlerle 30 farklı sirke üretiyor. Organik meyveler, doğal kaynak suyu ve atadan kalma tariflerle hazırlanan sirkeler, sadece sağlığa değil, ev ekonomisine de katkı sağlıyor.