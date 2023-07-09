30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. 9 Temmuz Pazar günü 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı. Bugün hava sıcaklığının da iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmininde bulunuldu.
NBUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısının gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.