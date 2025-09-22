30 kilodan 50 kavanoz çıkıyor: 2 saat kaynatılarak hazırlanıyor
Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan kadınlar pazardan aldıkları biber ve domateslerle imece usulü kışlık menemen konservesi yapıyor.
İlçede yaşayan kadınlar pazardan aldıkları ve zaman zaman kedinleri yetiştirdikleri organik biber ve domatesleri kışlık ihtiyaç olarak değerlendiriyor.
Kadınlar bir araya gelerek imece usulü menemen konservesi yapıyor. Yıllardır aynı usül ile kışlık yiyeceklerini hazır hale getiren kadınlar, domatesleri kabuklarından ayırıyor.