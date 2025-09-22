30 kilodan 50 kavanoz çıkıyor: 2 saat kaynatılarak hazırlanıyor

Aşar, "Hazırladığımız domates ve biberler kazanda 2 saat odun ateşinde kaynıyor, kaynamanın ardından bunu cam kavanozlara dolduruyoruz ve uyutmaya bırakıyoruz. Uyutma işlemi ise 3 gün sürüyor, şişeleri bezlere sarıyoruz, şişelerin sıcaklığı yavaş yavaş azalıyor, böylece kapakları hava almayacak şekilde sıkıca kapanıyor. Kış aylarında ise bu konserveler, aynı tat ve tazelikte yenilebiliyor" dedi.