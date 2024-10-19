30 klasörlük denetim raporu: Yenidoğan çetesinden 197 suç eylemi!
Yenidoğan bebek çetesi Türkiye'nin gündemine otururken soruşturmayla ilgili yeni bilgiler de açığa çıkıyor. Yenidoğan çetesinin faaliyetlerini tespit edebilmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel komisyon ildeki tüm hastaneleri mercek altına alarak 30 klasör ve iki kolilik denetim raporu hazırladı. Hangi özel hastanelerin çeteyle hareket ettiği, ne gibi usulsüzlüklere karışıldığına çapraz denetimler ve bu rapordaki tespitler ışık tuttu.
İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne ilişkin süreç, CİMER'e ulaşan ihbarın Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmesiyle başladı.