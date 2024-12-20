30 milyon liralık devre mülk vurgunu: 10 tutuklama
Kahramanmaraş merkezli 6 ilde, termal otelde devre mülk satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, tutuklandı. İnsanları yaklaşık 30 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilerin 100 devre mülküne ve şirket hesaplarına da şerh koyuldu.
Termal otelde devre mülk satın almak için para ödemelerine rağmen kendilerine vadedilen devre mülklerin verilmediğini iddia eden kişilerin şikayetleri üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.