30 saniyede gelen felaket: Düzce’deki büyük depremin 25’inci yılı
Bugün 12 Kasım 1999’da meydana gelen Düzce depreminin yıl dönümü. Felaketin üzerinden 25 yıl geçti. 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan kentte yıkım büyük olmuştu. 845 kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı. Depremin bıraktığı acı zihinde hala taze…
30 saniye sürdü, 845 kişi hayatını kaybetti, 5 bine yakın kişi yaralandı.
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 87 gün geçmişti.
Felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken ikinci büyük deprem meydana geldi.