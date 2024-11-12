30 saniyede gelen felaket: Düzce’deki büyük depremin 25’inci yılı

Düzce’de 710, Bolu’da 135 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 948 kişi ise yaralandı.

Depremde annesi ve kız kardeşi enkazdan kurtulan Nuray Çelik o günün tanıklarından biri.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen en ufak sarsıntıda kendini çok kötü hissettiğini söyleyen Çelik, o günden bu yana karanlıkta kalamadığını anlattı.

Burhan Şen de depremde 16 yaşındaki oğlunu kaybetti, bacağı kesildi.