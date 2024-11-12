30 saniyede gelen felaket: Düzce’deki büyük depremin 25’inci yılı

Bugün 12 Kasım 1999’da meydana gelen Düzce depreminin yıl dönümü. Felaketin üzerinden 25 yıl geçti. 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan kentte yıkım büyük olmuştu. 845 kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı. Depremin bıraktığı acı zihinde hala taze…

30 saniyede gelen felaket: Düzce’deki büyük depremin 25’inci yılı - 1

30 saniye sürdü, 845 kişi hayatını kaybetti, 5 bine yakın kişi yaralandı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 87 gün geçmişti.

Felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken ikinci büyük deprem meydana geldi.

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TÜRKİYE HABERLERİ

30 saniyede gelen felaket: Düzce’deki büyük depremin 25’inci yılı - 2

Tarih 12 Kasım 1999’du.

Bu kez depremin merkez üssü Düzce’ydi.

Saatler 18.57’yi gösterdiğinde kent 7,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Düzce 30 saniye içinde adeta yerle bir oldu.

30 saniyede gelen felaket: Düzce’deki büyük depremin 25’inci yılı - 3

Düzce’de 710, Bolu’da 135 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 948 kişi ise yaralandı.

Depremde annesi ve kız kardeşi enkazdan kurtulan Nuray Çelik o günün tanıklarından biri.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen en ufak sarsıntıda kendini çok kötü hissettiğini söyleyen Çelik, o günden bu yana karanlıkta kalamadığını anlattı.

Burhan Şen de depremde 16 yaşındaki oğlunu kaybetti, bacağı kesildi.

30 saniyede gelen felaket: Düzce’deki büyük depremin 25’inci yılı - 4

Düzce’de toplam 12 bin 513 konut ağır hasar gördü.

Depremin ardından şehrin konut stokunun büyük bölümü yenilendi.

30 saniyede gelen felaket: Düzce’deki büyük depremin 25’inci yılı - 5

En çok hasarın olduğu Kaynaşlı, Gölyaka ve Cumayeri ilçelerinde toplam 8 bin 470 konut, 1697 işyeri yapıldı.

30 saniyede gelen felaket: Düzce’deki büyük depremin 25’inci yılı - 6
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