30 yıl aranın ardından yeni rekor gelecek mi? Caretta carettaların yavrulu yuva rekoruna son 6

"30 YILIN REKORU KIRILACAK"

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, çok nadir görülen bir ana şahitlik ettiklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi. Solmaz, “Kırmızı listede olan bu canlıların ülkemiz sahillerinde de üreme noktası olarak burayı seçmesi bize izleme fırsatı sundu. Deniz kaplumbağaları bu bölgeyi çok tercih ediyor. Önümüzdeki günlerde açılacak 6 yuvayla birlikte 30 yılın rekoru kırılacak." dedi.

Solmaz, denizle buluşan yavruların 20 yıl sonra aynı sahile gelerek yuva yapmasının da çok hayret verici olduğunu ifade etti.