30 yıl aranın ardından yeni rekor gelecek mi? Caretta carettaların yavrulu yuva rekoruna son 6
Caretta carettaların en önemli yuvalama alanlarından Çıralı sahilinde 2018'de 151 yuva ile rekor kırılmıştı. Açılacak 6 yuvada yavru çıkışı tespit edilirse 30 yılın yavrulu yuva rekoru olmuş olacak.
Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen caretta caretta ve Chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'in Türkiye sahillerindeki yuvalama sezonu devam ediyor.