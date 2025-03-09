30 yıl önce bulunmuştu: 3 bin 500 yıllık Hitit keten kumaşı
Çorum'da 1995 yılında yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan 3 bin 500 yıllık Hitit keten kumaşı parçası ilk kez görücüye çıktı.
Çorum'un Ortaköy ilçesinde bulunan Şapinova Örenyeri'nde Prof. Dr. Mustafa Süel ve Prof. Dr. Aygül Süel başkanlığında yürütülen 1995 yılındaki kazı çalışmaları sırasında 3 bin 500 yıllık Hitit keteni kumaşı bulundu. Türkiye'deki arkeolojik kazılarda çok nadir olarak kurtarılabilen örneklerden olan ve paha biçilemeyen Hitit keten kumaşı parçası o dönemde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde incelendi. Milattan önce 14. yüzyıldan kalma, ketenden üretilmiş bir kumaş parçası olduğu kanıtlanan Hitit keteni kumaşı, Çorum Müzesi'ndeki depoda koruma altına alındı.