30 yılda 19’uncu kez aday oldu: “Bu kez kazanacağım”
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Menderes Koçak, 31 Mart’taki yerel seçimlerde hem köy muhtarlığı hem de belediye başkanlığı için yarışacak. 1994 yılından bu yana bağımsız belediye başkanlığı, milletvekilliği ve muhtarlık olmak üzere 19 kez aday olan Koçak, bu seçimde liste başı olduğunu iddia etti.
Sandıklı’ya bağlı Kızılca Köyü’nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası çiftçi Menderes Koçak’ın adaylık serüveni, 1994 yılında köyünden muhtar adayı olmasıyla başladı.