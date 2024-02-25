30 yılda 19’uncu kez aday oldu: “Bu kez kazanacağım”

“BU 30’UNCU YILIM”

“1994 yılında köyümden muhtar adayı olarak başladım. Bu 30’uncu yılım. Bağımsızlıktan da vazgeçmedim. Çünkü insanlık kazansın. Her şey insanlık için.” Diyen Koçak, şunları söyledi:

“2007 yılında bağımsız milletvekili adayı oldum. Nasip, kısmet olmadı. Bildiğimden hiç sapmadım. 15 seçim atlattım. Bu seçimlerde de belediye başkanlığı ve köyüme muhtar adaylığı olmak üzere çift dikiş sayarsak 19 olacak. Köyün peşini bırakmama nedenim ise yavaş yavaş alt kademeden başlayıp, yukarı doğru gitmek. Amacım, milletvekili olmaktı ama nasip, kısmet olmadı.”