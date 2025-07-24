300 bin liraya bahis, 25 bin liraya puro ve jet fotoğrafları... Avukat, üç kadının şikayetiyle tutuklandı
İstanbul'da bir avukatın üç kadını dolandırdığı iddia edildi. Söz konusu parayı kadınlarla birlikte harcadığını savunan avukat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da kız arkadaşlarının kredi kartlarından para çekip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen avukat Akın M.D. tutuklandı.
Soruşturma, üç kadının İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayetle başlatıldı.
Emniyet güçleri, soruşturma kapsamında avukat Akın M.D.'yi gözaltına aladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli avukatın ifadesi, Özel Soruşturma Bürosu'nda alındı.