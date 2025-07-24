300 bin liraya bahis, 25 bin liraya puro ve jet fotoğrafları... Avukat, üç kadının şikayetiyle tutuklandı

"25 BİN LİRAYA PURO ALDIK, 300 BİN LİRALIK BAHİS YAPTIK"

Şüpheli Akın M.D. ifadesinde, "E.Y. benim arkadaşımdır. Kendisiyle yemek yemeye gittik. Yemekten sonra ben puro alacağımı söyledim, bana kredi kartını verdi. Ben de bu karttan 20 bin lira çektim, bununla puro aldım. Ayrıca 5 bin 980 liralık da puro aldım." dedi.

S.T. isimli kadının ise eski bir kız arkadaşı olduğunu anlatan M.D., "Kendisi bana alışveriş yapmam için kredi kartını verdi. Harcama yaptım, daha sonra kendisi parasını benden istedi. Ben de kendisine 34 bin 500 lirasını iade ettim. Ona geri kalan parayı da ödeyecektim." dedi.

N.K. isimli kadını da dolandırdığı ileri sürülen Akın M.D., birlikte 300 bin liralık bahis oynadıklarını anlattı.